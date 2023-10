Após conquista do bronze por equipes no Mundial sub-21, judocas do GNU são homenageadas

judocas Katia Alves e Enya Pires ajudaram o Brasil a conquistar o bronze por equipes no Campeonato Mundial sub-21, realizado na última semana em Odivelas, Portugal. Colegas no Grêmio Náutico União (GNU), de Porto Alegre, as duas ainda se enfrentaram na repescagem do individual, terminando com a vitória de Katia, que ficou com o bronze na categoria pesado (+78kg) Asno, realizado na última semana em Odivelas, Portugal. Colegas no Grêmio Náutico União (GNU), de Porto Alegre,, terminando com a vitória de Katia, que. As atletas foram homenageadas na sede do clube nesta terça-feira (10).

No caminho para o bronze no individual, Katia teve uma vitória segura contra a uzbeque Mokhlaroyim Tukhtamishev. Nas quartas, perdeu por ippon para a japonesa Miki Mukunoki, que foi para a final e levou a prata após enfrentar a compatriota Mao Arai. Na repescagem, Katia e Enya se encontraram e ficaram na berlinda após duas punições - a primeira soube usar a regra a seu favor e impôs a terceira punição à Enya, indo para a semi. A medalha veio após a vitória sobre a italiana Tiziana Marini.

"Saí de lá muito feliz porque não imaginava que eu chegaria ao pódio, estava bem nervosa, mas deu tudo certo. Consegui chegar ao pódio e foi espetacular a competição", afirma Katia.

Já por equipes, a campanha brasileira começou com uma vitória sobre a Hungria por 4 a 1, com os judocas Matheus Guimaraes (+90kg), Bianca Reis (57kg), Gabriel Falcao (73kg) e Nauana Silva (70kg). O placar se repetiu contra a Holanda nas quartas de final, com Bianca Reis (57kg), Ardina (73kg), Kaillany Cardoso (70kg) e Gustavo Milano (90kg) no tatame.

A queda aconteceu contra o Japão – campeão geral no individual, com nove ouros, três pratas e dois bronzes –, quando a única vitória foi de Ardina (73kg), que venceu o japonês Keito Kihara com um waza-ari no golden score. Os judocas Comanche (57kg), Kaillany (70kg), Milano (90kg) e Enya (+70kg) não venceram suas disputas.

Na disputa pelo bronze, o Brasil bateu o Azerbaijão por 4 a 2, contando com a vitória de Kaillany Cardoso (70kg), Ardina (73kg), Enya (+70kg) e Bianca Reis (57kg). "A Enya lutou nesse combate, foi extremamente decisiva a luta dela e conseguimos ajudar o Brasil a conquistar uma medalha por equipes", destaca o sensei Rafael Garcia, treinador da equipe principal de judô do GNU.

"Enfrentamos o Japão na semifinal e sempre tem aquela hegemonia de que o Japão é o país mais complicado para lutar. Fizemos uma ótima competição, mas acabamos perdendo para eles, mas deu tudo certo e conseguimos o terceiro lugar, ganhando do Azerbaijão. Ter feito parte da conquista desta medalha por equipes foi muito bom, porque como eu não consegui pegar pódio, me redimi no por equipes e saí com uma medalha também", diz Enya.

Além da hegemonia japonesa, o Mundial foi marcado pelo altíssimo nível das equipes, tanto que países que têm tradição no esporte sequer pegaram pódio. "Essa competição estava tão difícil que países que têm uma certa tradição dentro da modalidade, por exemplo, Alemanha, que tem medalhas olímpicas e tem um sistema educacional para desenvolvimento de atletas de judô, não conseguiu nenhuma medalha, tanto no individual, quanto no por equipes. Estamos muito felizes com o resultado", comenta Garcia.

Judocas foram homenageadas na sede do clube porto-alegrense. Foto: Evandro Oliveira/JC

Na homenagem desta terça, as atletas receberam flores e uma réplica da primeira sede do GNU das mãos do presidente do clube, Paulo Bing, e do vice-presidente de esportes, Ricardo Alves.

"Tem um esforço pessoal de vocês [Katia e Enya], mas também de todo um departamento, coordenação técnica, preparadores físicos, nutricionistas, todo um processo de apoio até psicológico que, às vezes, é necessário para atletas de alto rendimento, com desgaste no nível de competição. Nessa linha, temos muito orgulho do nosso judô", comemora Bing.

"Quando um atleta nosso chega aqui com uma medalha, que é nosso maior produto, que são vocês, têm uma estrutura toda atrás. Então essa medalha que vocês estão recebendo significa muito para todas as pessoas que participaram dessa conquista", destaca Alves.