COI anuncia cinco novos esportes nas Olimpíadas de 2028; saiba quais são

O Comitê Olímpico Internacional (COI) anunciou, nesta segunda-feira (16), que cinco novos esportes estarão presentes nas Olímpiadas de 2028. Críquete, flag football, squash, beisebol/softball e lacrosse farão parte do evento multiesportivo que será realizado em Los Angeles, nos Estados Unidos.

Dos 90 membros do COI presentes na reunião, apenas dois se opuseram à inclusão dos esportes em Los Angeles 2028. Tidjane Thiam, da Costa do Marfim, e William Blick, de Uganda, expuseram preocupação devido ao fato das modalidades não serem muito praticadas na África.

O críquete e o lacrosse retornam aos Jogos Olímpicos depois de mais de 100 anos fora. Com origem inglesa, o críquete teve que fazer mudanças para se adaptar ao programa olímpico, já que sua duração pode variar de algumas horas a vários dias, dependendo do formato do jogo. Em Los Angeles 2028, será feito twenty, formato mais curto, que é jogado em um único dia.

Quem também precisou fazer mudanças para os Jogos foi o lacrosse. A modalidade consiste em equipes de jogadores arremessarem uma bola de borracha no gol adversário utilizando um taco com uma rede na ponta. O formato proposto para Los Angeles 2028 é o Lacrosse Sixes, jogado em um campo de 70m x 36m com gols a 10m das linhas finais. São seis jogadores, incluindo um goleiro, escolhidos de um elenco de 12, com jogos que ocorrem em quatro períodos de oito minutos. O Sixes possui um cronometro de 30 segundos, tempo em que uma equipe deve fazer uma tentativa de gol ou ceder a posse da bola.

O beisebol, que tem sua versão feminina chamada de softball, retorna aos Jogos depois de ficar de fora do programa de Paris 2024. As regras das duas modalidades são praticamente as mesmas. Uma das principais diferenças é o fato de que a bola no softball – como o nome sugere – é mais macia. A dupla tem histórico de deixar o programa olímpico em algumas edições: esteve entre 1996 e 2008, saiu em 2012 e 2016, voltou em 2020, saiu para 2024, e retorna em 2028.

Flag football e squash estarão na programação olímpica pela primeira vez. O primeiro é uma modalidade derivada do futebol americano, mas com menos contato físico. O objetivo principal é fazer com que a bola avance pelo território adversário e chegue a uma zona final para marcar touchdowns. A grande diferença é que ao invés de derrubar o adversário com um tackle, o jogador irá tirar uma fita (a flag) presa no cinto do rival.

Já o squash era previsto para estrear em Olímpiadas há pelo menos 20 anos. O esporte tem os mesmos princípios do tênis, é disputado com uma raquete, com uma bola e em uma quadra. O objetivo é bater na bola de forma que o adversário não consiga rebatê-la de volta de forma válida.