Grenal 440 terá transmissão ao vivo na TV aberta

O duelo entre Inter e Grêmio, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro, terá transmissão ao vivo na RBSTV para todo o Rio Grande do Sul. A bola irá rolar neste domingo (8), às 16h, no Estádio Beira-Rio, e também contará com exibição na TV por assinatura, através do Premiere.

Os Colorados vão chegam para o Grenal 440 buscando curar as feridas da eliminação para o Fluminense na Copa Libertadores. Fora da competição continental, os comandados de Eduardo Coudet terão apenas o Brasileirão para disputar até o final da temporada e ainda sonham com uma possível vaga na Libertadores do próximo ano.

Porém, no momento, a principal preocupação é com a zona de rebaixamento. Em caso de derrota - somada a vitórias de Goiás, Vasco e Santos -, o Inter pode terminar a rodada entre os quatro últimos. Buscando deixar o mau momento para trás, Chacho deve escalar força máxima para esse jogo, repetindo a equipe que foi derrotada pelos cariocas.

Já o Tricolor vive um momento mais tranquilo e irá ao Beira-Rio tentando tirar proveito da instabilidade do rival. Sem jogar desde o último sábado, os gremistas tiveram a semana livre para treinos e recuperação de atletas e Renato Portaluppi terá o grupo praticamente completo para o clássico.

No primeiro turno, na Arena, o Grêmio saiu vitorioso, por 3 a 1, em jogo de destaque de Suárez, que continua sendo a grande esperança do torcedor para o próximo domingo. No Brasileirão, o Tricolor ocupa a 3ª colocação e, em caso de vitória no Grenal, pode subir uma posição na tabela e ficar a cinco pontos do líder Botafogo.