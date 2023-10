Grêmio conta com retrospecto positivo da dupla Geromel e Kanemann para o Grenal 440

No próximo domingo (8), Inter e Grêmio irão disputar, no Beira-Rio, pela 25° rodada do Campeonato Brasileiro, o Grenal 440. Os tricolores lutam contra uma série de oito jogos sem vitórias como visitantes, mas vão confiantes para o jogo pelo bom desempenho da dupla Geromel e Kanemann em clássicos. Até então, em 13 jogos, a dupla de zaga possui cinco triunfos, seis empates e apenas duas derrotas, com um aproveitamento de cerca de 54%.

LEIA MAIS: Grêmio adia julgamento no STJD e Portaluppi e Reinaldo estão disponíveis para o Grenal 440

Uma das parcerias mais icônicas e vencedoras da história do clube, os atletas não disputam um clássico juntos desde 2021, quando saíram derrotados por 1 a 0, no Beira-Rio, em resultado considerado significativo na campanha de rebaixamento do Tricolor à Série B. Desde então, ambos conviveram com diversas lesões e desfalcaram a equipe gremista em muitos jogos. Porém, agora a história é outra, e eles estão livres para reeditar a parceria no Grenal deste domingo.

Além da dupla, o Tricolor também contará com o retorno de Luan. Considerado por muitos torcedores um “homem Grenal”, o atacante possui seis gols em clássicos e é o maior artilheiro gremista em confrontos contra o rival neste século. Pelo clube gaúcho, ele não enfrentava o Inter desde 2019, na reta final de sua primeira passagem pelo Grêmio. Ao contrário dos zagueiros, entretanto, o camisa 7 iniciará a partida no banco de reservas, sendo apenas opção para o decorrer do confronto.

Como Reinaldo e Renato Portaluppi obtiveram efeitos suspensivos e JP Galvão e Villasanti estão recuperados de lesões, os únicos desfalques do Tricolor para essa partida serão Rodrigo Ely e Cuiabano. Já que nenhum deles atuava como titular absoluto, o Grêmio poderá ir com força máxima para o jogo.

Atualmente, o Tricolor ocupa a 3ª colocação do Brasileirão, com 44 pontos. A obsessão gremista para esse restante de temporada é a taça da competição e, para isso, terá que tirar oito pontos de diferença para o líder Botafogo, que tem apresentado instabilidade nas últimas rodadas do torneio, sem vencer há quatro jogos e acabou demitindo o técnico Bruno Lage.