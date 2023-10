Grêmio adia julgamento no STJD e Portaluppi e Reinaldo estão disponíveis para o Grenal 440

Focado no Grenal 440 deste domingo (8), no Beira-Rio, pelo Campeonato Brasileiro, e precisando reencontrar o caminho das vitórias fora de casa o quanto antes, o Grêmio deu início a sua preparação para o clássico nesta terça-feira, em treino realizado no CT Luiz Carvalho.

Focado no principal rival, o Tricolor chega para o confronto precisando engatar uma boa reta final na competição, para se manter no G-4 e, na melhor das hipóteses, aproveitar os tropeços recentes do Botafogo para brigar pelo título.

LEIA MAIS: Grêmio se prepara para o Grenal na expectativa de encerrar jejum de vitórias fora de casa

Para este duelo, Portaluppi tem como dúvida o atacante João Pedro Galvão, que deixou o jogo contra o Fortaleza com dores na virilha. Ele será reavaliado ao longo da semana para que a comissão técnica entenda sua condição física.

Por outro lado, o próprio comandante gremista, junto do lateral-esquerdo Reinaldo, foram as boas notícias desta terça-feira. O clube conseguiu postergar o julgamento de ambos no Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), referente às expulsões no jogo contra o Santos, no dia 20 de agosto. A sessão estava marcada para esta quinta-feira, e o tribunal ainda não marcou uma nova data.

Na época, os dois foram suspensos por quatro jogos, mas o Grêmio conseguiu um efeito suspensivo, que adiou o julgamento e fez com que eles cumprissem apenas a suspensão automática. Agora, com o novo adiamento, a dupla estará disponível para enfrentar o Inter.