Grêmio se prepara para o Grenal na expectativa de encerrar jejum de vitórias fora de casa

Com a semana livre para focar no Grenal 440, que será disputado no domingo (8), pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Beira-Rio, o Grêmio inicia sua preparação para o clássico nesta terça-feira, após a folga geral na segunda. Sem vencer fora de casa há oito jogos na competição, o Tricolor irá ao campo adversário pela primeira vez em 2023, na expectativa de fechar o ano com 100% de aproveitamento no confronto. A venda de ingressos para o duelo abre nesta quarta-feira pela manhã, para os sócios que quiserem acompanhar sua equipe no setor de visitantes.

Nas duas partidas disputadas nesta temporada, a equipe de Renato Portaluppi venceu a primeira no Gauchão por 2 a 1, com gol de Carballo no último lance, e a segunda, no primeiro turno do Brasileirão por 3 a 1, com direito a um golaço de Suárez.

Em 3º lugar na tabela de classificação, a expectativa de brigar pelo título vem sendo brecada pelo mau desempenho longe de seus domínios. No final de semana, depois do empate contra o Fortaleza em 1 a 1, os gaúchos viram o Bragantino ultrapassá-los com a virada sobre o Palmeiras, por 2 a 1, assumindo a vice-liderança.

Agora, em reta final de disputa, serão sete partidas fora, contra Inter, São Paulo, América-MG, Coritiba, Botafogo, Atlético-MG e Fluminense. Além disso, restam outros seis jogos na Arena, contra Atlhetico-PR, Flamengo, Bahia, Corinthians, Goiás e Vasco.