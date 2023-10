Após empate com o Fortaleza, Grêmio já pensa no clássico Grenal

Mesmo com o empate frustrante no último sábado (30) contra o Fortaleza, o Grêmio segue vivo e confiante na busca pelo título do Campeonato Brasileiro. Internamente, o elenco tricolor já admite, porém, que para alcançar o líder Botafogo, a equipe terá que melhorar seus resultados fora de casa. O Grenal 440, marcado para às 16h do próximo domingo, no Beira-Rio, é visto como uma ótima possibilidade de virada de chave e “ganho de moral” para o restante da disputa do principal torneio do futebol brasileiro.

Ainda na zona mista do Castelão, o lateral-esquerdo Reinaldo, inclusive, já projetou o clássico.

“Tem um jogo muito importante na próxima rodada. É um clássico gigante e ganhar ele nos dará moral para a sequência do campeonato. Tenho certeza de que a gente vai buscar esses três pontos na casa deles para estar cada vez mais brigando na parte de cima”, declarou o atleta gremista.

Com o empate em 1 a 1 contra o Fortaleza, o Tricolor continua na terceira colocação do Brasileirão, agora com 44 pontos. O Botafogo atualmente tem 51, mas ainda jogará por essa rodada nesta segunda-feira, contra o Goiás, no Nilton Santos.

Os atletas gremistas que atuaram contra os cearenses terão folga nesta segunda, mas já na terça iniciarão a preparação da semana Grenal. Ao contrário dos colorados, que jogarão na quarta, o Tricolor terá a semana livre para focar no rival. Estão previstos, até a data do jogo, cinco treinos com a equipe completa.

No Grenal do primeiro turno, os gremistas superaram os colorados por 3 a 1, na Arena.