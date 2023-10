Suárez marca e Grêmio arranca empate com reservas do Fortaleza

Grêmio arrancou um empate em 1 a 1 com o Fortaleza, no sábado (30), na Arena Castelão, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. Após Thiago Galhardo abrir o placar de pênalti, na primeira etapa, Suárez empatou no segundo tempo. Cristaldo ainda desperdiçou uma penalidade para os gaúchos na etapa inicial.

O Leão do Pici jogou com time reserva por conta do jogo de volta contra o Corinthians, pela semifinal da Copa Sul-Americana. A partida será nesta terça-feira (3), e o time cearense depende de um triunfo para alcançar a decisão. O que, na teoria, poderia facilitar a vida dos gaúchos.

O Fortaleza começou a partida embalado pela sua torcida, apesar de estar com o time reserva, e dominou as ações no começo. Foi assim que abriu o placar de pênalti. Caneta muito bonita de Dudu em Ferreirinha e, na hora do cruzamento, Reinaldo bloqueou a bola. Os jogadores reclamaram de toque de mão. Após longa revisão do VAR, Raphael Claus assinalou a penalidade. Galhardo bateu e marcou.

Suárez era o melhor jogador do Grêmio no primeiro tempo e acertou uma bola na trave. O time teve a chance de empatar de pênalti, mas Cristaldo desperdiçou a cobrança após escorregar e dar dois toques na bola.

Foi Luisito quem conseguiu empatar o jogo na segunda etapa, em uma jogada de muito oportunismo. Ele apareceu atrás dos dois zagueiros do Fortaleza após bom passe de Reinaldo e precisou de só um toque para vencer o goleiro.

Fortaleza 1 Fernando Miguel; Dudu (Tinga), Benevenuto, Figueiredo e Escobar; Pedro Augusto, Sasha e Crispim (Pochettino); Pikachu (Calebe), Galhardo (Romero) e Machuca (Romarinho). Técnico: Juan Pablo Vojvoda.

Grêmio 1 Grando; João Pedro, Geromel, Kannemann e Reinaldo; Carballo (Lucas Besozzi), Nathan (Ronald) e Pepê; Cristaldo (Everton Galdino), Suarez e João Pedro (Ferreira) (Fábio). Técnico: Renato Portaluppi.

Árbitro: Raphael Claus (FIFA/SP).