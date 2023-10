Equipe do Brasil de hipismo brilha na Copa das Nações e garante vaga em Paris-2024

A equipe brasileira de salto garantiu uma vaga para o hipismo nos Jogos Olímpicos de Paris-2024. Nesse domingo (1º), o time nacional conquistou o 4º lugar na final da Copa das Nações, em Barcelona. A Alemanha saiu como campeã, sem pontos perdidos. Além do Brasil, França e Bélgica também fecharam com o mesmo número de pontos, oito (duas faltas), mas a performance brasileira resultou em um lugar de destaque na competição.



O Brasil, que havia começado a competição na 2ª posição entre as oito melhores equipes, demonstrou uma performance notável no percurso desafiador, liderado pelo campeão olímpico Rodrigo Pessoa.

Entre os oito países competidores, Brasil e Estados Unidos eram as únicas nações que ainda não tinham garantido uma vaga olímpica. Agora, os atletas brasileiros se juntam aos demais países já classificados para a Olimpíada de Paris-2024, iniciando a preparação para buscar uma medalha no quadro geral.



O próximo desafio da equipe brasileira será o Pan-americano de Santiago, no Chile, onde buscarão o heptacampeonato por equipes neste mês de outubro. A competição também define três vagas olímpicas, mas, com a vaga já assegurada, o Brasil encara o torneio como preparação para a disputa na França.