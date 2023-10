Inter e Grêmio duelam em clássico pela retomada

Com o Grenal 440 se aproximando, Inter e Grêmio chegam em momentos distintos para o clássico deste domingo (8), às 16h, no Beira-Rio, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. Esse será o terceiro duelo das equipes em 2023, e o primeiro no estádio colorado. Previamente, foram duas vitórias gremistas na Arena, por 2 a 1, no Gauchão, e 3 a 1 no Nacional. Além disso, será o último compromisso de ambos antes da Data Fifa, que se inicia no dia 12 de outubro.

Com a moral abalada e os ânimos em baixa, a equipe de Eduardo Coudet irá a campo quatro dias depois da partida mais dolorosa do ano, a eliminação para o Fluminense diante dos quase 50 mil torcedores que apoiaram o time na busca por uma vaga na grande final da Libertadores.

O cenário é parecido com 2015, quando o Colorado enfrentou seu maior rival logo após cair para o Tigres-MEX, também na semifinal do torneio continental. Naquela ocasião, o resultado foi o icônico 5 a 0 tricolor, na Arena.

De volta aos treinos nesta quinta-feira, no CT Parque Gigante, na urgência de se reencontrar com as vitórias no Brasileirão, Chacho comandará o grupo em mais duas atividades, nesta sexta e no sábado, onde irá definir os titulares. Com o lateral-direito Hugo Mallo suspenso por conta do cartão vermelho contra o Atlético-MG, Bustos entrará em seu lugar.

De resto, a escalação deve ser a mesma que enfrentou os cariocas na quarta-feira, com Rochet; Bustos, Vitão, Mercado e Renê; Johnny, Aránguiz, Maurício e Wanderson; Alan Patrick e Valencia.

Com a competição de pontos corridos sendo a única restante no calendário da equipe até o final do ano, a briga, de imediato, é para se afastar da zona de rebaixamento. O Inter está em 14º na tabela, com 29 pontos, três a mais do que o Vasco, que abre o Z-4 com 26.

Já os comandados de Renato Portaluppi estão em preparação desde terça-feira, quando retornaram aos treinos, com a semana livre de compromissos. O treinador poderá contar com um reforço de peso no meio-campo, já que o paraguaio Villasanti cumpriu suspensão e estará à disposição para retornar ao time. Em uma temporada de esquemas variados, o volante se mantém como homem de confiança do técnico no setor.

Com atividades marcadas também para sexta e sábado, no CT Luiz Carvalho, o Tricolor segue na acirrada disputa pelas vagas no G-4, enquanto sonha, mesmo que de maneira distante, com uma arrancada nesta reta final de campeonato que lhe qualifique para a disputa do título, por conta do mau momento do líder Botafogo. Atualmente, os gaúchos se encontram na terceira colocação, com 44 pontos somados, oito a menos que os cariocas.

Com força máxima para buscar os 100% de aproveitamento nos clássicos do ano, o Grêmio deverá ir a campo com Grando; João Pedro, Geromel, Kannemann e Reinaldo; Villasanti, Pepê, Carballo e Cristaldo; João Pedro Galvão (Ferreira) e Suárez.

No ataque, o parceiro de Luisito ainda é incógnita. Com João Pedro Galvão reclamando de dores musculares no último jogo e não rendendo o esperado desde sua chegada, Ferreira, mesmo sem empolgar, pode tomar o seu lugar no onze inicial.