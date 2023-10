Torcida colorada promete maior 'Ruas de Fogo' da história nesta quarta-feira

Até quarta- feira, às 21h30min, o lado vermelho de Porto Alegre só pensa em uma coisa : Libertadores da América. De volta a uma semifinal depois de oito anos, o Internacional sonha com a final da competição. Porém, a decisão vai muito além das quatro linhas. Fora dela, a torcida promete fazer história.

As já tradicionais e reconhecidas nacionalmente Ruas de Fogo acompanharão a chegada do ônibus colorado ao estádio Beira Rio, dessa vez com intuito de fazer a maior da história. Sinalizadores, fumaças e todos os tipos de objetos pirotécnicos na cor vermelha criam um clima impressionante durante os momentos que antecedem a partida.

Criado em 2010, de uma forma natural, o movimento busca trazer toda a paixão dos torcedores para os atletas antes do início das partidas. "Após a proibição do uso dos sinalizadores nos estádios, essa foi a solução que encontramos para apoiarmos a instituição", diz Wagner 'Tikim' de Paula, líder da Guarda Popular, torcida organizada do clube.

No início, a festa não era tão grande e não movimentava tantas pessoas. Com o passar dos anos, a coisa foi escalando e se tornando uma marca registrada. "Já fizemos recepções com cerca de 5 mil fogos de artifício, no valor de cerca de R$ 60 mil", afirma 'Tikim'. Para isso se tornar o possível, são criadas arrecadações online de torcedores que tem interesse em ajudar.

Segundo o líder da popular, toda essa festa auxilia os jogadores a entrarem mais motivados dentro de campo. "Sempre que fazemos essas coisas diferentes buscamos saber qual a opinião dos atletas sobre. Conversando com alguns deles recebemos um feedback positivo. Dizem que aquilo é o ápice da emoção, que os faz querer jogar com raça."

Colorado desde o berço, Bernardo Konrad afirma que a família teve muita influência em sua enorme paixão pelo Inter. "Quando eu nasci, meu pai colocou no jornal que havia chegado mais um torcedor do time no mundo", afirma.

Bernardo acredita que as Ruas de Fogo tem uma grande importância na história recente da instituição. "Já haviam ocorrido festas como essa antes de 2010, mas com esse nome e por este motivo começou no ano do título da Libertadores."

Figurinha carimbada nas cadeiras do famigerado portão 7 do estádio Beira Rio, o jovem de 22 anos relata que a experiência de estar no meio daquela fumaça infinita é surreal. "A pessoa só vê vermelho na frente dela. É que nem diz aquela bandeira que fica nas arquibancadas perto do campo 'bem-vindos ao inferno'", relata.

Inter x Fluminense

A partir das 19 horas desta quarta-feira (03), as duas vias da Avenida Padre Cacique estarão fechadas para a realização do festejo. O ônibus com a delegação colorada deve passar ali por volta de 19h15. Os organizadores do evento estarão usando camisetas com identificações para auxiliar as pessoas que estarão no local. Diversas informações sobre a recepção estão sendo divulgadas nas redes sociais da Guarda Popular.