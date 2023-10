Decisão entre Inter e Fluminense causará mudanças no trânsito de Porto Alegre

Nesta quarta-feira (4), Inter e Fluminense decidem o primeiro finalista da Copa Libertadores a partir das 21h30min. Com expectativa de público superior a 50 mil torcedores, a mobilização dos Colorados deve movimentar a Capital neste meio de semana, causando modificações no trânsito e nas linhas de trem.

A abertura dos portões está prevista para às 18h30min, porém o Beira-Rio tende a demorar para ser acessado devido às Ruas de Fogo. O ritual, que foi iniciado na conquista de 2006 e é realizado até hoje pela torcida colorada nos jogos mais importantes, consiste na utilização de sinalizadores para recepcionar os jogadores na chegada ao Estádio.

Como a Conmebol proíbe esse tipo de manifestação dentro dos estádios, a torcida irá realizá-la na parte externa do complexo do Beira-Rio, na avenida Padre Cacique. O acendimento dos sinalizadores está previsto para as 19h30min, momento em que o ônibus com a delegação deve chegar ao local do jogo.

Prevendo a alta concentração de torcedores, a EPTC e a Trensurb já estão organizando esquemas especiais para o jogo que serão divulgados nesta terça (3). Algumas ruas, como a avenida Edvaldo Pereira Paiva, devem ter seus sentidos alterados para facilitar o fluxo de carros e linhas de trem adicionais devem ser inclusas para o pós-jogo, por volta das 00h.

No domingo (1), o Inter alertou, por meio de suas redes sociais, que todos os ingressos para a partida estão esgotados e, portanto, o torcedor deve tomar cuidado com golpes de cambistas, que estão comercializando entradas falsas. Vagas de estacionamento no complexo do Beira-Rio também já estão todas reservadas. Para quem assistirá de casa, a partida terá transmissão na TV Globo e na Conmebol TV, para todo o Brasil.

Na ida, Inter e Fluminense ficaram no empate, em 2 a 2, e, agora, com o confronto completamente em aberto, os gaúchos dependem apenas de uma vitória simples em casa para garantir o retorno a final da maior competição de clubes do continente após 13 anos. Além das Ruas de Fogo, a torcida do Inter ainda prepara algumas surpresas para incentivar a equipe.