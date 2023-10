São José tropeça em casa e deixa decisão do acesso para a última rodada

Pela 5° rodada do quadrangular final da Série C, o São José empatou neste domingo (1) com o Operário-PR, em 1 a 1, no Passo d'Areia. Com esse resultado, o Zeca fica a dois pontos do São Bernardo-SP, segundo colocado, e deixa a decisão do acesso para a última rodada.

Em campo, o clube de Porto Alegre até saiu na frente, com gol de Thiago Santos, e criou diversas oportunidades para aumentar o marcador, mas, em uma cobrança de pênalti convertida por Felipe Augusto, acabou sofrendo o empate dos paranaenses. As duas equipes ainda permanecem vivas, mas fora da zona de acesso para a Série B, a uma rodada do fim do quadrangular.

No outro jogo do grupo, o São Bernardo venceu o já classificado Brusque por 2 a 0, no sábado. Na última rodada, o São José viaja até Santa Catarina para enfrentar o Brusque, enquanto o Operário recebe o São Bernardo em casa. Para garantir o acesso, os gaúchos precisam vencer o seu jogo e torcer para que o Operário derrote o São Bernardo. Os dois jogos estão marcados para domingo (8), às 16h.