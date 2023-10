Torcida do Inter esgota os Ingressos para o duelo com Fluminense, pela Libertadores

Não há mais ingressos disponíveis em nenhum setor do Estádio Beira-Rio para o jogo entre Inter e Fluminense, pela semifinal da Copa Libertadores. Neste sábado (30), cerca de 40 minutos após a abertura das vendas para todas as modalidades de sócios colorados, o clube anunciou, por meio de suas redes sociais, que todas as entradas haviam sido esgotadas.

Antes da abertura do lote, mais da metade dos tíquetes disponibilizados para este jogo já tinham sido reservados pelas modalidades de sócios que tem direito ao check-in, além dos patrocinadores da Conmebol e do clube, que possuem entradas cortesia. Os ingressos dos setores que pertencem a BRio (cerca de 7 mil lugares) já haviam sido esgotados antes mesmo da partida de ida, no Rio de Janeiro.

Para esse jogo, a expectativa é de quebra no recorde de público no novo Beira-Rio. Até então, a partida com maior número de torcedores presentes no Estádio desde as obras para a Copa do Mundo foi em outra etapa desta mesma competição: no jogo de volta das oitavas de final, contra o River Plate. Naquela ocasião, o Alvirrubro soube aproveitar o apoio dos 50.479 colorados, superou o favoritismo argentino e avançou de fase.

Na ida, Inter e Fluminense ficaram apenas no empate em 2 a 2, no Maracanã. Agora, com o confronto completamente em aberto, os gaúchos precisam apenas de uma vitória simples diante de seu torcedor para voltar a final da maior competição de clubes do continente após 13 anos. Em caso de empate, a decisão será nos pênaltis.