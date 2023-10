Pedro Henrique pode ser a surpresa na busca pela vaga na final da Libertadores

Nas vésperas do confronto mais esperado do ano, o Inter encerra sua preparação para enfrentar o Fluminense, nesta quarta-feira (4), na expectativa de manter vivo o sonho do tricampeonato da Libertadores da América. O jogo de volta da semifinal será marcado pelo apoio incondicional dos quase 50 mil colorados que marcarão presença no Beira-Rio, após esgotarem os ingressos no sábado.

Tamanha é a importância desse jogo, que o Grenal 440, pelo Brasileirão, que será disputado no domingo, sequer está em pauta no clube. Mesmo com toda a rivalidade entre os gaúchos, a disputa do clássico só será assunto a partir de quinta-feira, quando a vida colorada na competição de mata-mata já estiver definida, para o bem ou para o mal.

Com os ânimos à flor da pele, a boa notícia para a partida é que o goleiro Rochet, poupado contra o Atlético-MG no sábado, por conta de dores na lombar, não preocupa e será titular. O uruguaio vem sendo um dos principais nomes da equipe de Eduardo Coudet no torneio.

Uma das principais novidades pode ser o atacante Pedro Henrique, que está no departamento médico há um mês por conta de uma fratura no braço, sofrida no empate em 2 a 2 com o Goiás. O camisa 28 pode acabar sendo relacionado por conta de uma possível disputa de pênaltis, já que é um dos batedores do time. A definição ocorrerá nesta terça, no gramado do CT Parque Gigante.

De resto, todo o grupo está à disposição de Chacho. Johnny, que jogou apenas 45 minutos no Maracanã, no jogo de ida, também teve sua presença assegurada pelo comandante argentino.

Do ponto de vista tático, a lateral-direita segue sendo uma incógnita. Com Hugo Mallo tomando o lugar de Bustos no Rio de Janeiro, não há nenhum indicativo de que o espanhol seguirá com a vaga. Naquela oportunidade, o argentino havia sido escalado entre os reserva para encarar o Athletico-PR nas prévias do duelo. Dessa vez, contra o Galo, ambos ficaram no banco de reservas.

Quem foi escolhido para ocupar a posição foi Rômulo, que já havia atuado nessa faixa do campo, ainda com Mano Menezes. Mallo chegou a entrar na reta final da partida, e recebeu um cartão vermelho direto após um forte carrinho no tornozelo de Guilherme Arana.

Por outro lado, a preocupação com os pendurados segue a mesma da ida, com Mercado, Aránguiz e Alan Patrick correndo o risco de perderem uma eventual final, caso sejam amarelados. Do outro lado, Nino, Felipe Melo e John Kennedy também seguem preocupados com esta questão.