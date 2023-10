Torcida colorada esgota os ingressos para o jogo de quarta

Após a derrota por 2 a 0 para o Atlético-MG no sábado (30), o elenco colorado já se reapresentou na tarde deste domingo (1) no CT Parque Gigante visando o confronto decisivo pela semifinal da Copa Libertadores, na quarta-feira (4), contra o Fluminense. O jogo de ida, no Maracanã, terminou empatado em 2 a 2 e, agora, o Inter precisa apenas de uma vitória simples diante de seu torcedor para voltar à final da maior competição de clubes do continente após 13 anos.

Neste sábado, cerca de 40 minutos após a abertura das vendas dos ingressos para todas as modalidades de sócios colorados, o clube anunciou, por meio de suas redes sociais, que todas as entradas haviam sido esgotadas. Para esse jogo, a expectativa é de quebra no recorde de público no novo Beira-Rio. Até então, a partida com maior número de torcedores presentes no Estádio desde as obras para a Copa do Mundo foi em outra etapa desta mesma competição: no jogo de volta das oitavas de final, contra o River Plate. Naquela ocasião, o Alvirrubro soube aproveitar o apoio dos 50.479 colorados, superou o favoritismo argentino e avançou de fase.

Para o confronto com o Flu, o técnico Coudet só não poderá contar com o atacante Pedro Henrique, que ainda se recupera de lesão, e com Rodrigo Moledo, suspenso por doping. De resto, o Colorado terá força máxima e deve ir para os 90 minutos mais importantes da temporada com a mesma equipe que iniciou o confronto no Maracanã.

O único mistério que perdura está na manutenção de Hugo Mallo na lateral-direita. Autor do primeiro gol gaúcho em solo carioca, o espanhol desbancou o até então titular Bustos por possuir melhores habilidades defensivas. Porém, no Beira-Rio, a expectativa é de que o Inter vá mais ao ataque e, portanto, o ingresso do argentino no corredor direito pode ser uma opção. A dúvida tende a seguir até o momento da divulgação das escalações. Até lá, o elenco colorado ainda tem treinos marcados na segunda e terça.

Questionado sobre a partida, Coudet ressaltou a importância das arquibancadas para que o Inter avance à final. “É o jogo mais importante do ano e o mais importante para o Inter em muito tempo. Sabemos que vai ser uma festa e vamos fazer tudo para podermos ganhar. Decidir em casa nos ajuda muito”, prometeu o argentino na coletiva pós-derrota para o Atlético-MG.

Além do Fluminense, adversário no meio de semana, o Inter ainda terá o Grêmio pela frente nos próximos dias. O Grenal 440 será disputado no domingo, às 16h, e fechará a semana mais decisiva da temporada alvirrubra.