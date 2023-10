Darlan muda o jogo, Brasil vira e vence República Tcheca no vôlei masculino

A seleção brasileira de vôlei masculino venceu a República Tcheca neste domingo (1º) por 3 sets a 2, no Maracanãzinho, no Rio de Janeiro, pela segunda rodada do Pré-Olímpico. A equipe segue em busca de uma vaga aos Jogos de Paris-2024.



As parciais foram 22/25, 25/16, 25/20, 20/25 e 16/14. O Brasil iniciou perdendo, mas se reergueu no segundo set, virou a partida e deixou os tchecos empatarem. No tie-break, fechou a sessão com maestria.

Darlan foi o nome da recuperação do Brasil e marcou ao todo 24 pontos. O jovem de 21 anos saiu do banco no fim do primeiro set e foi aclamado pela torcida.



O resultado faz com que a seleção retorne a liderança do Grupo B por enquanto, com cinco pontos. Seus outros adversários (Itália, Alemanha, Irã, Qatar, Cuba e Ucrânia) ainda jogam nesta tarde.

O Brasil volta à quadra na terça-feira (3) contra a Alemanha, às 20h30h (de Brasília). Vale lembrar que são sete rodadas no total e os dois primeiros colocados de cada grupo garantem a classificação para as Olimpíadas.





Um jogo extremamente disputado pode resumir o primeiro set. A seleção enfrentou uma equipe superior ao Qatar, adversário da estreia, mas viu equilíbrio em quadra. O duelo apresentou bom volume de jogo e o Brasil quebrou a sequência do adversário no 12º ponto, com contra-ataque de Lucarelli, mas não conseguiu segurar a atuação adversária. A República Tcheca passou à frente em momento importante da partida, já quase no fim, e fechou a primeira sessão (22/25).



O Brasil dominou o segundo set e Darlan foi o nome da recuperação. O oposto saiu do banco e mudou o emocional do time, que impôs o jogo desde o início com grande vantagem no placar. Logo de início a equipe marcou cinco pontos seguidos e não deixou a concentração escapar, completando a sessão com Darlan virando o contra-ataque e Lucarelli marcando o último (25/16).



O terceiro set voltou a ser mais equilibrado, porém a seleção brasileira conseguiu virar o jogo. Darlan, até aqui, somou 18 pontos marcados e seguiu sendo o destaque da partida. O time de Renan Dal Zotto passou a ter mais confiança e mostrou força para fechar mais uma sessão (25/20).



O Brasil devolveu a confiança para os tchecos no quarto set e não conseguiu fechar a sessão com as dificuldades apresentadas. A falta de paciência e atuação afoita foram os principais problemas da seleção, caindo de produtividade e levando a decisão para o tie-break (20/25).





Os tchecos começaram a última sessão da melhor forma, com vantagem no marcador, mas a força do Brasil não parou. Entre erros de saque e recepção, Renan apostou em Honorato para tentar equilibrar as ações. Embora a seleção tentasse retomar a qualidade, a República Tcheca era ainda superior e chegou a abrir 13-10. Darlan, a estrela, mudou novamente o duelo e o Brasil conseguiu empatar em 14 a 14. No fim, a seleção fechou em 16/14.