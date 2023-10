Grenal 440 será disputado neste domingo no Beira-Rio

Em realidades distintas no Campeonato Brasileiro, Inter e Grêmio se enfrentam no domingo (8), às 16h, pela 26ª rodada da competição, no Beira-Rio. Enquanto o Tricolor ocupa o 3º lugar, com 44 pontos somados, e terá a semana livre para se preparar, o Colorado é apenas o 14º colocado, com 29 pontos, e tem como seu principal foco o confronto com o Fluminense, nesta quarta-feira (4), pelo jogo de volta da semifinal da Libertadores, também na sua casa.

Em 2023, as equipes se enfrentaram duas vezes na Arena, com os comandados de Renato Potaluppi saindo vitoriosos em ambas as ocasiões. No Campeonato Gaúcho, os gremistas triunfaram por 2 a 1, com o gol da vitória saindo no último lance, dos pés de Carballo.

Já no primeiro turno do Brasileirão, a partida foi mais tranquila, e a vitória veio por 3 a 1. O Grêmio chegou a abrir três gols de vantagem no marcador, com Suárez desencantando no clássico, mas Johnny descontou, na reta final, de cabeça.

Agora, na última parte do campeonato, o confronto entre colorados e cariocas valendo uma vaga na semifinal do torneio continental será um elemento importante para definir o teor do pré-jogo. Após a definição de sua vida na disputa pela América, o Colorado focará em voltar a vencer o principal rival a partir da quinta-feira.