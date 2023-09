Buscando se recuperar no Brasileiro, Inter recebe o Atlético-MG com um olho na Libertadores

Em meio à semana mais importante do ano, até então, o Inter receberá, neste sábado (30) às 21h, o Atlético-MG, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro, em um confronto no qual o principal desafio será manter o foco no campo, já que a equipe estará à espera do Fluminense, pelo jogo de volta da semifinal da Libertadores, após o empate em 2 a 2 na ida.

Com o duelo do torneio continental marcado para a quarta-feira, no Beira-Rio, não restam dúvidas de que o técnico Eduardo Coudet poupará seus principais jogadores no final de semana, como vem fazendo no Nacional. Depois de uma amarga derrota para o Athletico-PR, o Colorado busca se reerguer na competição, na expectativa de deixar a parte de baixo da tabela o quanto antes, após um primeiro turno aquém do esperado.

Atualmente, o Colorado ocupa a 14ª posição na tabela, com 29 pontos, empatado com Cruzeiro e Cuiabá, que estão à frente, pelo saldo de gols. Em relação ao Bahia, que abre a zona do rebaixamento, são quatro pontos de distância.

Após desembarcar em Porto Alegre nesta quinta-feira, no início da tarde, o grupo seguiu para o CT Parque Gigante, onde treinou normalmente após o alagamento que atingiu a área na terça, de olho no Galo. Nesta sexta-feira, Chacho definirá o onze inicial para encarar os mineiros, que tende a contar com Rochet; Bustos (Hugo Mallo), Igor Gomes, Nico Hernández e Dalbert; Rômulo, Matheus Dias, Bruno Henrique e De Pena; Lucca e Luiz Adriano.

O principal ponto de interrogação está na lateral-direita, já que Bustos foi reserva de Mallo na partida contra o Tricolor das Laranjeiras e pode voltar a ser preterido pelo espanhol aos olhos do comandante argentino no momento decisivo. Neste caso, o camisa 16 começaria jogando no sábado, para preservar o companheiro.

Ainda no campo especulativo, Rômulo, que atuou por 45 minutos no Maracanã, disputa posição com Gabriel na posição de primeiro volante. Enquanto o camisa 40 tem mais vigor e se encaixa melhor no estilo de jogo da equipe, o segundo entrega mais experiência para o setor.

O duelo ainda marcará o reencontro de Coudet com seu ex-time, do qual pediu demissão no começo de junho, após uma passagem cercada de polêmicas. No primeiro embate entre as equipes no Brasileirão, ele saiu vitorioso frente ao Inter, pelo placar de 2 a 0.