Parque Gigante do Inter fica alagado com a cheia do Guaíba em Porto Alegre

Maria Welter

Enquanto o Inter está no Rio de Janeiro para encarar o Fluminense pela semifinal da Libertadores, o Centro de Treinamento (CT) Parque Gigante, na avenida Beira-Rio, foi tomado pela água na manhã desta quarta-feira (27) devido à cheia do lago Guaíba que atinge em Porto Alegre. Boa parte do complexo esportivo ficou alagado, incluindo os campos de treinamento dos jogadores profissionais do Sport Club Internacional.