Chuva alaga o gramado do CT Luiz Carvalho e Grêmio cogita treinar na Arena

Mesmo com tempo para se preparar para o confronto com o Fortaleza, fora de casa, no sábado (30), o Grêmio ainda não treinou no gramado nesta semana, após o campo do CT Luiz Carvalho ser invadido pelas águas do Guaíba, inviabilizando a atividade desta terça-feira, e forçando os atletas a permanecerem na academia. Com a permanência das chuvas, o Tricolor deve optar por treinar na Arena, a partir desta quarta.

Com o embarque marcado para quinta à tarde, às 16h30min, depois do treino no turno da manhã, o grupo de jogadores deverá ter outra sessão em solo nordestino, na sexta, nas prévias da partida.

LEIA MAIS: Portaluppi terá a semana de treinos para definir o substituto de Rodrigo Ely no Grêmio

Após voltar a vencer na partida contra o Palmeiras, a equipe de Renato Portaluppi chega para este compromisso na expectativa de quebrar a sequência de cinco duelos sem vencer fora de casa no Campeonato Brasileiro.

Com a competição sendo a única restante no calendário do clube, a soma de pontos longe da Arena vem sendo um empecilho na tentativa de alcançar o líder Botafogo, que vem deixando pontos pelo caminho no segundo turno, mantendo vivo o sonho dos gaúchos pela taça. Atualmente, a distância entre as duas equipes é de oito pontos, enquanto o próprio Palmeiras também segue à frente do Grêmio, com um ponto a mais.