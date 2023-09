Portaluppi terá a semana de treinos para definir o substituto de Rodrigo Ely no Grêmio

De olho no confronto com o Fortaleza, no sábado (30), pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Grêmio se reapresentou nesta segunda-feira (25), após folga no final de semana, no CT Luiz Carvalho, para dar início a preparação visando o leão nordestino.

Com atividades marcadas para todos os dias da semana, o técnico Renato Portaluppi terá tempo para definir o substituto do zagueiro Rodrigo Ely, que sofreu uma distensão na coxa esquerda e será ausência pelos próximos 20 dias. O principal cotado para assumir o posto, ao lado de Kannemann, que retorna de suspensão, é seu histórico parceiro, Geromel.

LEIA MAIS: Rodrygo Ely desfalcará o Grêmio por cerca de três semanas por conta de uma lesão muscular

Em reta final de recuperação, depois de sentir a coxa no jogo contra o Cruzeiro, há cerca de um mês, o camisa 3 tende a estar disponível para começar jogando. Caso ele não consiga iniciar a partida, Bruno Alves e Bruno Uvini disputam a vaga.

Outra preocupação de Portaluppi é a reserva de Reinaldo, já que Cuiabano sofreu uma lesão muscular na coxa direita, no domingo, no duelo da equipe sub-20 tricolor, frente o Juventude. O jovem é o substituto imediato do camisa 6, e deixa uma lacuna na posição para o próximo mês, que ficará de fora.