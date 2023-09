Rodrygo Ely desfalcará o Grêmio por cerca de três semanas por conta de uma lesão muscular

Sofrendo com lesões no sistema defensivo ao longo da temporada, o Grêmio ficará sem o zagueiro Rodrigo Ely, contratado na janela de inverno, por cerca de três semanas, por conta de uma distensão muscular na coxa esquerda. O jogador se machucou no primeiro tempo da vitória de 1 a 0 sobre o Palmeiras, na quinta-feira (21), ainda no primeiro tempo, e precisou ser substituído por Bruno Uvini.

LEIA MAIS: Verstappen vence GP do Japão e fica perto do título

Além do novo reforço, Geromel também segue no departamento médico tricolor, após realizar sua estreia na temporada, contra o Cruzeiro, no dia 27 de agosto, o defensor sofreu nova lesão muscular e vem sendo tratado desde então. Com contrato válido até dezembro deste ano, existe a concreta possibilidade do clube optar por não estender o vínculo de seu ídolo, devido aos problemas físicos que vem lhe tirando dos gramados.