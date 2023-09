Verstappen vence GP do Japão e fica perto do título

Max Verstappen, da Red Bull, venceu o GP do Japão, neste domingo (24), e completou um fim de semana perfeito em Suzuka. O piloto holandês liderou todas as sessões de treino e foi o pole position. Esta foi sua décima segunda vitória na temporada. Lando Norris e Oscar Piastri, ambos da McLaren, ficaram com a segunda e a terceira posições, respectivamente, completando o pódio.

Com o resultado, a Red Bull se sagrou campeã mundial de construtores pela sexta vez na história. A equipe austríaca precisava de quatro pontos para garantir o título, e somou 25. Além disso, Verstappen pode ser campeão na corrida sprint do GP do Qatar. O piloto precisa de apenas três pontos para que ninguém mais o alcance.

LEIA MAIS: Diniz convoca a seleção para jogos com a Venezuela e o Uruguai pelas Eliminatórias

Agora, a Fórmula 1 terá uma pausa de duas semanas, e retorna em solo qatari, no Losail International Circuit, no dia 8 de outubro, às 14h.

Na corrida, a largada foi acidentada e o safety car foi acionado ainda na primeira volta. Na briga pelo quinto lugar, Lewis Hamilton (Mercedes) e Sergio Pérez (Red Bull) se tocaram; mais atrás, Valtteri Bottas (Alfa Romeo) e Alexander Albon (Williams) também encostaram seus carros, deixando muitos destroços na pista. O carro de segurança saiu após três voltas.

Pérez foi o mais prejudicado com a confusão. O mexicano, que largou em quinto, foi obrigado a trocar a asa dianteira e caiu para a 18ª posição, ele ainda foi punido com cinco segundos por fazer ultrapassagens enquanto o safety car estava na pista. Bottas também teve que parar após o toque, e caiu da 16ª para a 20ª posição.

No primeiro pelotão, Lando Norris largou bem e superou o companheiro de equipe Oscar Piastri para ficar com a segunda colocação. Outro que começou bem foi Alonso. O espanhol da Aston Martin largou em décimo e assumiu a sexta colocação.