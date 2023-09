No Rio, Inter dá o primeiro passo na caminhada rumo à final da Libertadores

Com os ânimos a todo vapor, o Inter está no Rio de Janeiro, onde encara o Fluminense, nesta quarta-feira (27), às 21h30min, na disputa pela tão sonhada vaga na final da Libertadores da América, no Maracanã. Seguindo a trajetória das oitavas e quartas de final, o Colorado terá seu primeiro compromisso fora de casa, e poderá contar com a força de sua torcida, no Beira-Rio, para definir a disputa, na quarta da semana que vem.

Sem nenhum nome importante no departamento médico, o técnico Eduardo Coudet terá seu plantel completo à disposição para enfrentar os cariocas e seguir em busca do tricampeonato continental, e deverá promover mudanças na equipe titular, pensando no estilo do adversário.

LEIA MAIS: Coudet encaminha o Inter com Mallo na vaga de Bustos para enfrentar o Fluminense

Essa prática do comandante argentino não é nenhuma surpresa para o torcedor colorado. Contra o Bolívar, na altitude de La Paz, ele optou por sacar Maurício do meio-campo e colocar Nico Hernández como terceiro zagueiro, fortalecendo o sistema defensivo. Dessa vez, Hugo Mallo, pelo mesmo motivo, deverá tomar a vaga de Bustos, titular absoluto da posição ao longo da temporada.

Com isso, o onze inicial para o duelo deverá ter Rochet; Mallo, Vitão, Mercado e Renê; Johnny, Aránguiz, Maurício e Wanderson; Alan Patrick e Valencia. Destes, Mercado, Aránguiz e Alan Patrick estão pendurados com dois cartões amarelos, e correm o risco de ficar de fora do jogo da volta.

Na história do torneio continental, as duas equipes se enfrentaram apenas uma vez no mata-mata, nas oitavas de final de 2012, quando o Tricolor das Laranjeiras levou a melhor, decidindo a eliminatória com um 2 a 1 em casa, após o empate sem gols em Porto Alegre.

O time de Fernando Diniz também chega para o confronto completo, e segue com uma incógnita que só será explicada uma hora antes do pontapé inicial, quando a escalação será anunciada. O volante Alexsander, recuperado de lesão, seria a escolha ideal para reforçar o meio, e disputa posição com o atacante John Kennedy, que daria mais poder de fogo aos mandantes.

Com isso, deverão figurar entre os titulares Fábio; Samuel Xavier, Nino, Felipe Melo e Marcelo; André, John Arias, Ganso e Keno; John Kennedy (Alexsander) e Cano. Dentre eles, a dupla de zaga Nino e Felipe Melo, além do próprio John Kennedy, estão pendurados.