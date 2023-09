Coudet encaminha o Inter com Mallo na vaga de Bustos para enfrentar o Fluminense

Com o tempo se arrastando e a quarta-feira (27) demorando para chegar, o torcedor colorado não pensa em outra coisa senão o jogo de ida da semifinal da Libertadores da América, contra o Fluminense, às 21h30min, no Maracanã, que dará início a disputa de 180 minutos por uma vaga na grande final.

Em fase final de preparação, o Colorado, que treinou normalmente durante o final de semana, voltou às atividades nesta segunda-feira, no CT Parque Gigante, e encerra sua rotina de treinamentos nesta terça, antes da viagem para o Rio de Janeiro. O embarque da delegação será às 18h30min, no Aeroporto Salgado Filho.

O setor defensivo segue sendo o principal ponto de atenção, e o técnico Eduardo Coudet vem ajustando os últimos pontos. Com o zagueiro Vitão retornando de lesão e recuperando seu posto entre os titulares, Hugo Mallo, que vinha atuando em seu lugar, deve tomar a vaga do titular Bustos na lateral-direita, por conta de suas valências defensivas.

O principal indicativo dessa mudança foi visto no último compromisso do time, quando o lateral argentino começou contra o Athletico-PR, onde os reservas estiveram em campo. Além disso, o volante Johnny, que não joga há cerca de um mês, também está recuperado de lesão e retomará seu posto na cabeça de área, à frente dos zagueiros.

Somada à dor de cabeça para encaixar o time, Chacho também terá a preocupação dos jogadores pendurados no duelo, que podem perder a parida de volta, no Beira-Rio, no dia 4 de outubro. Gabriel Mercado, Charles Aránguiz e Alan Patrick estão pendurados com dois cartões amarelos, e preocupam tanto para esta oportunidade, quanto para uma eventual final. Destes, o que mais assusta é o camisa 10 e capitão, um dos poucos jogadores sem um substituto natural no banco de reservas.

Do outro lado, os zagueiros Nino e Felipe Melo, juntos do atacante John Kennedy, também estão pendurados e não podem mais ser amarelados. Dentro das quatro linhas, o tricolor carioca deverá contar com os retornos de Ganso e John Arias, peças fundamentais no meio-campo do técnico Fernando Diniz, recuperados de lesão.