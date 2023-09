Colorados organizam excursões para semifinal contra o Fluminense no Marcaranã

Maracanã será palco do confronto entre Inter e Fluminense, em jogo que terá a presença de 4 mil torcedores colorados A torcida colorada irá em peso para o Rio de Janeiro para acompanhar o jogo de ida da semifinal da Libertadores. Na próxima quarta-feira (27), o, em jogo que terá a, que esgotaram os ingressos em pouco mais de 24 horas.

A maior mobilização é feita pelas organizadas: são mais de 10 grupos de torcedores que saem na próxima terça-feira (26) pela manhã do Beira-Rio rumo à capital carioca.

Apenas da Guarda Popular Colorada, serão entre 10 e 12 ônibus com torcedores, com cerca de 45 lugares cada. "Queremos chegar cedo lá para fazer algo para o clube, assim como na volta queremos fazer algo no hotel ou algo assim", explica Wagner Deiques de Paula, membro da Popular conhecido na torcida como Tikim.

A Popular também planeja a maior Ruas de Fogo da história no jogo de volta, que acontece na quarta-feira seguinte, dia 4 de outubro. "É a nossa Glória Eterna, então, o que tiver que fazer a gente vai fazer", afirma.

A Força Feminina Colorada irá lotar um ônibus com 30 lugares. "A nossa mobilização é a mais positiva possível. Estamos bem esperançosas para voltar com a vitória de lá, vai ser uma invasão ao Rio de Janeiro", afirma a presidente da Força Feminina, Rosita Buffi, conhecida pela torcida como Zita.

A Nação Independente Comando Vermelho irá levar ao Maracanã cerca de 100 torcedores, que serão divididos em dois ônibus e entre colorados que irão de avião. "Temos uma solicitação junto à Conmebol e ao batalhão do estado para levarmos um bandeirão nosso", comenta Adriano Dias Vargas, conhecido como Pulga, membro da organizada.

Mais antiga torcida organizada do Colorado em atividade, a Camisa 12 irá com um ônibus e cerca de 50 torcedores para o jogo. Além disso, associados irão por conta própria, tanto de carro, como de avião, assim como o comando no Rio de Janeiro irá integrar a torcida com a mesma quantidade de pessoas.

A Super Força Independente Colorada (Super Fico), cujo lema é "sempre ao lado do Inter", integrará a caravana também. "Vamos em todos os jogos do Inter, então jamais deixaríamos de estar nesse que é um dos principais jogos do ano contra o Fluminense e, se Deus quiser, vamos estar também na final no mesmo Rio de Janeiro", afirma Paulo Peres, membro da Super Fico.

Torcedores se mobilizam entre amigos e família para a semifinal

Pai e filho, Rodrigo Vieira De Grandi, 53 anos, e Henrique Siqueira De Grandi, 15, que são sócios do Inter, irão para o Maracanã acompanhar o jogo. "Quando o Inter passou pelo River a gente já ficou de olho, que foi quando definiu o cruzamento das quartas, o Inter contra o Bolívar e o Fluminense contra o Olímpia. Disse: se o Fluminense passar, vamos para o Rio", conta Rodrigo.

Pai e filho pretendem voltar ao Rio de Janeiro caso o colorado se classifique para a final. Foto: Rodrigo Vieira De Grandi/Arquivo Pessoal/JC

"Vai ser a primeira viagem que vamos eu e meu filho, minha esposa não vai, então, vamos com o objetivo de ver uma semifinal de Libertadores que ele queria muito ir. Estou muito feliz de proporcionar isso para ele como pai. E o engraçado é que quando comecei a namorar minha esposa, uma das primeiras viagens que fizemos foi em 2006 para ver Inter e Nacional, em Montevidéu (Uruguai) com aquele gol do Rentería (atacante do Inter na época). Contamos essa história ao Henrique e ele curte bastante", diz o torcedor.

Caso o Inter passe pelo Fluminense, pai e filho planejam voltar ao Maracanã novamente. Dessa vez, na final do torneio continental. "Não sei exatamente como, se vamos de carro, de avião – porque as passagens provavelmente estarão bem mais caras –, de repente uma excursão de amigos, porque vai ser uma procura grande", relata.

Por coincidência de datas, Frederico Xavier Valente, 21, que já estava com passagens compradas para aproveitar as férias na capital carioca, irá apoiar o colorado no Maracanã. "Já estava com a viagem planejada quando vi que o Inter poderia pegar tanto o Flamengo quanto o Fluminense por volta do dia 27 de setembro", conta Valente.

Com o desenrolar do campeonato, o adversário definido foi o Fluminense e ele e sua mãe, Soraya Xavier, 56, conseguiram comprar os ingressos para o jogo de ida.

Esperando pelo menos um empate na partida, o torcedor pretende voltar ao RJ caso o Inter vá para a final. "Os meus chefes já estão avisados que se o Inter passar, estarei lá", afirma.

Muriel Silva da Luz, 29 anos, embarca para o Rio com a bagagem de já ter ido na caravana para a Argentina no jogo contra o River Plate, pelas oitavas, quando o Inter perdeu de virada por 2 a 1 Já, embarca para o Rio com a bagagem de já ter ido na caravana para a Argentina no jogo contra o River Plate, pelas oitavas, quando o. "A decisão de ir para o Rio de Janeiro foi logo que saíram as datas do jogo. Quando o Inter divulgou, eu e meus amigos já nos organizamos para ir", comenta o torcedor.

Muriel Silva da Luz no Estádio Monumental de Núñez, no jogo Inter e River Plate nas oitavas da Libertadores. Foto: Muriel Silva da Luz/Arquivo Pessoal/JC

"Depois de passar um perrengue de ônibus para a Argentina, decidi, dessa vez, ir de avião para ter essa experiência, como eu nunca viajei de avião. Então o Inter está me levando a fazer coisas que eu nunca tinha feito na minha vida, então vai ser uma experiência bem bacana", diz Luz.