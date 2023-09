Torcida do Inter esgota os 4 mil ingressos para o duelo diante do Flu, no Maracanã

Em pouco mais de 24 horas, todos os 4 mil ingressos destinados para o torcedor do Inter no Maracanã, para o jogo de ida das semifinais da Libertadores, contra o Fluminense, foram esgotados. Dessa forma, a torcida lotará o espaço visitante para apoiar o clube em sua sétima semifinal do torneio continental. Até então, o Colorado possui três eliminações e três classificações nesta fase.

A primeira participação do Inter nas semifinais ocorreu em 1977, quando a equipe liderada por Paulo Roberto Falcão disputou um triangular contra a Portuguesa-VEN e o Cruzeiro. Com sete pontos em três jogos, os mineiros avançaram à final e os Colorados ficaram pelo caminho, com três pontos.

Três anos depois, em 1980, o Colorado conseguiu avançar à final pela primeira vez em sua história. Na ocasião, disputando um triangular contra América de Cali-COL e Vélez Sarsfield-ARG, os gaúchos ficaram em primeiro lugar, com seis pontos, e se classificaram para pegar o Nacional-URU na final. O destino, contudo, não foi agradável com os gaúchos, que perderam para os uruguaios e ficaram com o segundo lugar.

Em 1989, o Inter não só foi eliminado nas semifinais, como também viveu um dos momentos mais traumáticos de sua história. Já no sistema de mata-mata, o adversário da equipe comandada por Abel Braga foi o Olimpia. Os brasileiros ainda saíram vitoriosos no jogo de ida, no Paraguai, por 1 a 0, mas foram surpreendidos no Beira-Rio ao perder pelo mesmo placar. Nas penalidades, o Alvirrubro acabou derrotado e deu adeus ao sonho do título inédito.

Depois da queda para o Olimpia, o Colorado demorou 17 anos para retornar a esta fase da competição continental. Em 2006, porém, a semifinal antecedeu à decisão e, posteriormente, o título. O rival era novamente um paraguaio, dessa vez, o Libertad. Na ida, no Defensores del Chaco, o jogo terminou empatado em 0 a 0. No Beira-Rio, a torcida soube empurrar o time, que venceu por 2 a 0 e avançou de fase. Na final, os comandados de Abelão derrotaram o São Paulo e se sagraram campeões da América pela primeira vez.

Quatro anos depois, em 2010, o roteiro foi parecido quanto ao seu final. O adversário na semi, contudo, era o São Paulo, vice em 2006. O primeiro jogo dessa vez foi no Beira-Rio e terminou em vitória por 1 a 0. Na volta, os paulistas derrotaram os gaúchos por 2 a 1, mas a regra do gol fora de casa classificou o Inter para a final, onde derrotou o Chivas-MEX e pintou a América de vermelho pela segunda vez.

A última participação do Colorado na penúltima fase da Libertadores foi em 2015 e terminou de forma melancólica para os torcedores. O time comandado por Diego Aguirre enfrentou o Tigres-MEX e até venceu a primeira partida no Beira-Rio, por 2 a 1, mas apresentou muitas dificuldades fora de casa e acabou derrotado por 3 a 1. Aquele time contava com grandes nomes como D’Alessandro, Nilmar, Alisson e Lisandro Lopéz, e havia criado uma grande expetativa no torcedor, que acreditava na possibilidade de comemorar o primeiro título desde a reinauguração do Beira-Rio.

Agora, o Inter terá pela frente mais uma vez um brasileiro pelas semifinais da Libertadores, o Fluminense. Por ter uma campanha melhor na fase de grupos, o Colorado fará o segundo jogo no Beira-Rio. Os duelos da semifinal ocorrerão nesta quarta-feira, dia 27, no Rio, e 4 de outubro, em Porto Alegre, as duas próximas quartas-feiras.