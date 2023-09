Inter e Fluminense, pela semifinal da Libertadores, terá transmissão ao vivo na TV aberta

Com as datas dos confrontos das semifinais da Libertadores da América definidas pela Conmebol nesta sexta-feira (1), a Rede Globo optou por transmitir os jogos de Inter e Fluminense, marcados para os dias 27 de setembro e 4 de outubro, ambos às 21h30min. A escolha da emissora pelo duelo entre gaúchos e cariocas se dá justamente pelo fato de serem duas equipes brasileiras, algo que cativa mais a audiência do País.

O primeiro duelo entre Colorados e Tricolores será no Rio de Janeiro, no Maracanã, enquanto a decisão da vaga na grande final será disputada no Beira-Rio, por conta da melhor campanhas gaúcha, na fase de grupos.

As partidas de Boca Juniors e Palmeiras, marcadas para 28 de setembro e 5 de outubro, também às 21h30min, serão transmitidas pela TV fechada e pelo streaming, com a ESPN e Star+, respectivamente.