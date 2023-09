Inter x Atlético-MG: onde assistir, escalações, horário e arbitragem

Na véspera do jogo decisivo com o Fluminense, pela semifinal da Copa Libertadores, o Inter volta a campo neste sábado (30), às 21h, para enfrentar o Atlético-MG, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida será disputada no Beira-Rio e a tendência é que o técnico Eduardo Coudet opte por escalar uma equipe praticamente reserva, visando preservar os titulares para o jogo decisivo da competição continental.

Atualmente, o Colorado ocupa a 14ª colocação do Brasileirão, com 29 pontos em 24 jogos. Vindo de uma derrota por 2 a 1 para o Athletico-PR, a expectativa do Colorado é de subir até quatro posições com a vitória, alcançando o 10° lugar, aproximando-se do G-6.

O Atlético-MG, por outro lado, vem embalado com duas vitórias consecutivas e a semana livre para treinos. Os mineiros atualmente ocupam a 9° posição do torneio nacional e podem ficar entre os seis primeiros em caso de vitória.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Inter - Rochet; Bustos, Igor Gomes, Nico Hernández e Renê; Rômulo (Gabriel); Matheus Dias, Bruno Henrique e De Pena; Luiz Adriano e Lucca. Técnico: Eduardo Coudet.

Atlético-MG - Everson; Mariano, Maurício Lemos, Bruno Fuchs e Guilherme Arana; Battaglia, Edenilson e Pedrinho; Pavon, Paulinho e Hulk. Técnico: Luiz Felipe Scolari.

Arbitragem: Ramon Abatti Abel, auxiliado por Luanderson Lima e Alex dos Santos. No VAR, estará Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral.

Serviço Inter x Atlético-MG

Local: Beira-Rio;

Horário: 21h;

Transmissão: SporTV e Premiere;

Ingressos: Sócios locatários de cadeiras, associados (as) que precisam comprar ingresso e também aqueles que pertencem a modalidades que fazem Check-in, à exceção dos Coloradinhos, têm direito a um ingresso gratuito para acompanhante para a partida. Os valores variam de R$ 10,00 e R$128,00 para sócios, e de R$40,00 a R$160,00 para não-sócios.