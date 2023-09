Goleiros amadores participam do encerramento do circuito Gol a Gol em Porto Alegre

No dia 8 de outubro, goleiros amadores se reúnem em Porto Alegre para a quinta e última etapa do circuito Gol a Gol na Bombonera (Avenida Ceará, 561 - São João). Serão sessenta goleiros disputando o título e a oportunidade de serem patrocinados pela marca esportiva Poker. As informações são da assessoria de imprensa da marca.

Em comemoração aos cinco anos de evento, o circuito passa por cinco cidades em estados diferentes em 2023: Curitiba (PR), São Paulo (SP), Goiânia (GO), Fortaleza (CE) e, para o encerramento, Porto Alegre (RS).

Conhecido como a maior peneira de goleiros amadores do Brasil, o Gol a Gol tem jogos que acontecem simultaneamente em campos de grama sintética ou natural, com cada partida tendo a duração de cinco minutos, divididos em dois tempos e com um intervalo de um minuto para descanso. Além da competição direta, os participantes podem mostrar suas habilidades em chutes e defesas no gol.

Uma novidade desta edição é que os cinco primeiros colocados receberão patrocínio da marca esportiva Poker, que se somam a atletas como Weverton (Palmeiras), Éverson (Atlético Mineiro), Fernando Miguel (Fortaleza) e Gabriel Grando (Grêmio), também parceiros da marca.

marca de Montenegro líder no mercado de luvas de goleiro , o evento já reuniu aproximadamente 500 goleiros em todas as regiões do Brasil nas edições anteriores. Criado em 2019 pela Poker,

Serviço - Circuito Gol a Gol Poker 2023