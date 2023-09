Juventude conta com a melhor campanha fora de casa como triunfo para conquistar o acesso

Atual quarto colocado na Série B do Campeonato Brasileiro, o Juventude está embalado na disputa pelo acesso ao pelotão de elite do futebol nacional, e conta com o triunfo de ter a melhor campanha fora de casa na competição, para assegurar, nas nove rodadas restantes, o objetivo traçado no início do ano.

Com 55 pontos somados em 29 jogos, o Papo está há cinco pontos do líder Vitória, e vem sendo perseguido de perto pelo Guarani, quinto colocado, que tem a mesma pontuação, mas perde no saldo de gols.

A vitória sobre o Avaí na segunda-feira, por 2 a 0, na Ressacada, marcou o oitavo triunfo jaconero longe de seus domínios, em 15 partidas, que somadas aos dois empates conquistados, registram o melhor desempenho como visitante na segunda divisão. O aproveitamento, até o momento, é de 57,7%.

Até o final do torneio, serão mais quatro compromissos longe de Caxias do Sul, e outros cinco no Alfredo Jaconi. Tombense-MG, Vitória-BA, ABC-RN e Ceará serão os adversários fora do Rio Grande do Sul. No entanto, o próximo duelo da equipe do técnico Thiago Carpini será em casa, neste sábado, contra o Criciúma, às 15h30min. Além dos caterinenses, o Ju recebe ainda Sport, Londrina, Ituano e Ponte Preta.