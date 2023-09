São José segue vivo na disputa por uma vaga na Série B 2024

Na reta final de temporada e sonhando com o acesso à Série B do Campeonato Brasileiro, o São José vem embalado pela vitória sobre o São Bernardo, por 2 a 1, no sábado (23), que lhe manteve vivo na briga pela vaga restante do Grupo A, após o Brusque disparar na liderança com 12 pontos conquistados em quatro jogos e garantir a volta à segunda divisão nacional.

Na briga pelo segundo lugar, o Zequinha, com quatro pontos somados, segue em terceiro, atrás do São Bernardo, que tem a mesma pontuação, por conta do saldo de gols. Com duas rodadas restantes, o clube gaúcho receberá o Operário-PR, lanterna do grupo com três, no estádio Passo D’Areia, no próximo domingo, às 16h, enquanto o São Bernardo recebe o Brusque, no sábado.

LEIA MAIS: Giovanni Vianna e Rayssa Leal vencem STU de street em São Paulo

A definição do futuro da equipe do técnico Thiago Gomes pode ocorrer no dia 8 de outubro, contra o Brusque, fora de casa. Na mesma data, se enfrentam Operário e São Bernardo, em Ponta Grossa. O cenário ideal para o São José é vencer os dois jogos, para não depender de nenhum resultado paralelo, enquanto um triunfo junto de outro empate também podem garantir o acesso gaúcho. Uma derrota, no entanto, seria um baque tremendo para o time, que teria seu futuro comprometido.