Giovanni Vianna e Rayssa Leal vencem STU de street em São Paulo

Sob sol de 36ºC, o skate tomou conta da capital paulista com a realização do STU São Paulo 2023 neste fim de semana. As finais do street, que aconteceram nesse domingo (24), tiveram como campeões Giovanni Vianna no masculino e Rayssa Leal no feminino. As informações são da Confederação Brasileira de Skateboarding (CBSk).

A final masculina foi a primeira a ser realizada, já no período da tarde, e levou Giovanni Vianna, de 22 anos, ao topo do pódio. O título nacional vem dias depois do atleta conquistar a medalha de bronze na etapa da Suíça do circuito mundial. Vianna foi o campeão do street do STU São Paulo com uma nota 79,92, seguido de perto por Gabryel Aguilar (78,53) e também por Lucas Rabelo (77,25).

"O mais legal é estar sempre andando de skate com os amigos e ser grato a tudo isso que está acontecendo na minha vida. Até meu pai e minha mãe estavam aqui hoje. E eu tentei me desligar de tudo, nem estava olhando as notas direito durante as voltas. Só vim evoluindo conforme a competição ia passando", disse o campeão da etapa.

A final feminina teve Rayssa Leal, de 15 anos, liderando desde a primeira volta, e fechando a competição com 69,00 pontos na soma da volta e da bomb trick. A segunda colocada foi Pâmela Rosa que somou 58,54 e andou com um escudo do São Paulo colado no seu skate, por conta da decisão da Copa do Brasil, seguida por Gabriela Mazetto, com 56,12 como melhor nota.

A conquista levou a fadinha a aumentar ainda mais sua vantagem como a maior vencedora do STU nacional, com sete conquistas nas últimas nove etapas. "Não tenho palavras para agradecer à galera por essa vibe. Debaixo desse calor, ficaram aqui com a gente até o fim e fizeram uma festa linda. Correr em casa é sempre muito bom, essa energia do povo brasileiro não tem igual", declarou Rayssa.

Park

O domingo também foi de final na categoria park, que aconteceu no período da manhã e teve como campeões Augusto Akio e Isadora Pacheco. No feminino, a disputa se concentrou entre Isadora Pacheco, 18 anos, e Fernanda Tonissi, 16. Isadora alcançou sua melhor nota na primeira tentativa, com um 59,83 vindo dos juízes. Fernanda conseguiu sua melhor nota na última tentativa, ficando na segunda colocação com 59,00. O pódio foi completado por Sofia Godoy, de 14 anos e uma das promessas da categoria, que conseguiu 56,83.

Atual medalhista de prata no Mundial de park, Augusto Akio, de 22 anos, foi o campeão com uma nota de 86,05 na primeira volta. O segundo colocado foi Kalani Konig, com 85,83. O olímpico Pedro Quintas completou o pódio, com a nota de 84,33.