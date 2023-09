Sesc promove circuito de skate, que inicia por Rio Grande

Entre os meses de setembro e outubro será realizado o 1º Circuito Skate Sesc, campeonato de skate street que, nesta edição inaugural, terá etapas em Rio Grande, Pelotas e Bagé, na região Sul. A primeira etapa acontece em Rio Grande, nos dias 9 e 10 de setembro e está com inscrições abertas, gratuitamente.

De lá, o circuito vai para Pelotas, nos dias 23 e 24 de setembro, chegando à Bagé nos dias 07 e 08 de outubro, e depois retornando a Rio Grande para a final nos dias 28 e 29 de outubro. Durante as etapas, estarão sendo arrecadados alimentos não perecíveis para instituições sociais. "Este será o maior circuito de skate do Sul e pretende movimentar os amantes do esporte e as economias locais, integrando entidades e atletas", destaca André Miki, diretor do Sesc Rio Grande.

O Circuito Skate Sesc será dividido em cinco categorias, de masculino e feminino. As etapas serão compostas por fase eliminatória, onde os competidores terão direito a duas voltas de 45 segundos e uma última manobra que não ultrapasse o tempo de um minuto; e finais, com as 10 melhores notas em duas voltas de trinta segundos e manobra final, sem ultrapassar 45 segundos. A mesa de jurados será composta por três juízes que avaliarão estilo, constância, criatividade, utilização da pista, dificuldade, variedade e perfeição das manobras.

A primeira etapa, em Rio Grande, vai acontecer no Skatepark Cassino, com atividades de manhã e à tarde nos dois dias. Para integrar a comunidade, estão sendo preparadas atrações especiais, com food trucks, brinquedos infláveis e um show de rap. A prova terá atrativos especiais: Mais de R$ 5 mil em brindes como premiação serão distribuídos aos atletas.

Interessados em participar podem se inscrever até a quarta-feira anterior a cada etapa no site do Sesc ou em qualquer unidade física. As inscrições são limitadas a cem atletas por etapa, que receberão kits de participação. Na retirada de kits é sugerido a cada atleta a contribuição de 1kg de alimento não perecível que serão redirecionados para as instituições sociais.