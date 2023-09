Na largada da semifinal, Inter e Fluminense empatam em 2 a 2 e definem a vaga no Beira-Rio

Na primeira das duas disputas que levarão Inter ou Fluminense à tão sonhada final da Libertadores da América, as equipes empataram em 2 a 2, e deixaram tudo para o jogo da volta, na próxima quarta-feira (4), no Beira-Rio, diante dos 50 mil colorados que estarão empurrando o time na busca pelo tricampeonato do torneio continental.

Os primeiros minutos foram intensos, com os visitantes pressionando no campo de ataque, tentando tirar o conforto dos cariocas, característicos por jogar com a bola no pé, propondo as ações. Mesmo assim, a equipe de Fernando Diniz conseguiu chegar com perigo logo aos oito minutos, quando Keno escapou pela esquerda e obrigou Rochet a fazer sua primeira defesa.

A resposta veio um minuto depois, com Enner Valencia, que recebeu pela direita e bateu cruzado, parando em Fábio, que fez grande defesa. No entanto, aos 10, Renê cochilou na saída pela esquerda, perdeu para John Arias, que arrancou pela direita, e encontrou John Kennedy no meio, que deixou o matador Germán Cano livre na grande área, para concluir de primeira e abrir o placar.

Seguindo em cima na busca pelo segundo gol para encaminhar o resultado, os cariocas chegaram de novo com Keno, que tabelou com Cano pela esquerda e largou na cara de Rochet, bem posto para impedir o camisa 11 de marcar.

Do outro lado, na busca pelo empate, o Colorado voltou a chegar com Wanderson, aos 25 minutos, que foi acionado em velocidade nas costas de Samuel Xavier e parou em Fábio, que saiu abafando o chute do ponteiro.

Dez minutos depois, em um lance inacreditável, Felipe Melo errou o domínio dentro da área e deu um presente para Valencia, que ao invés de finalizar, tentou escorar para Wanderson, que não chegou a tempo, desperdiçando uma chance única.

Na reta final da primeira etapa, aos 44, Samuel Xavier chegou atrasado em uma dividida com Valencia, que estava em todas as jogadas, e acabou levando o segundo cartão amarelo, sendo expulso.

Logo na sequência, nos acréscimos da etapa inicial, Renê encontrou Hugo Mallo em um cruzamento perfeito, para se redimir após o erro no começo do sair do chão, e deixar tudo igual para a volta do intervalo. confronto, para que o espanhol entrasse por trás da defesa e acertasse um cabeceio certeiro.

No retorno para os 45 minutos finais, os gaúchos voltaram melhor, tirando proveito da vantagem numérica, e pressionando os mandantes para dentro de sua área. Aos 8, Mallo chegou pela lateral-direita, e encontrou Mercado livre para cabecear na frente de Fábio. O zagueiro argentino até fez, mas a bola bateu em sua mão antes de seguir para a rede, forçando o VAR a intervir e anular o gol.

E se esse não valeu, o de Alan Patrick, sete minutos depois, foi para não deixar dúvidas na arbitragem e virar o jogo. O camisa 10 recebeu um passe certeiro de Valencia, que fez um pivô perfeito, e fintou Marcelo com toda sua categoria, para finalizar na sequência e marcar o segundo gol alvirrubro.

Porém, não deixando o ritmo cair, Cano voltou a marcar, aos 33, para empatar o duelo e mostrar seu poder de decisão. O argentino completou um cabeceio de Nino, que subiu livre no escanteio, sem marcação. Com tudo igual no marcador, o Maracanã explodiu para os dez minutos finais, e a festa fluminense ficou ensurdecedora.

Porém, mesmo com todo o barulho, o duelo terminou empatado, sem outras chances de perigo. Antes da partida da volta, o Inter ainda enfrenta o Atlético-MG, fora de casa, no sábado, pelo Campeonato Brasileiro.

Inter (2) Rochet; Hugo Mallo, Vitão (Igor Gomes), Mercado e Renê; Johnny (Rômulo), Aránguiz (Bruno Henrique), Maurício (Dalbert) e Wanderson; Alan Patrick (Lucca) e Valencia. Técnico: Eduardo Coudet

Fluminense (2) Fábio; Samuel Xavier (expulso), Nino, Felipe Melo (Marlon) e Marcelo; André, John Arias, Ganso (Alexsander) e Keno; John Kennedy (Guga) e Cano. Técnico: Fernando Diniz.

Árbitro: Darío Herrera.