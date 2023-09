Inter inicia a venda de ingressos para jogo contra o Fluminense nesta quarta-feira

Após um imbróglio com o Maracanã para a comercialização dos ingressos do primeiro jogo da semifinal da Libertadores, o Inter iniciará a venda de suas quatro mil entradas a partir desta quarta-feira (20), às 12h, para o duelo do dia 27 de setembro, contra o Fluminense, às 21h30min. O clube carioca abriu as vendas nesta terça, e todos os bilhetes foram esgotados em 1h30min.