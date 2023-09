Dalbert pode ser a grande novidade do Inter contra o Athletico

Em meio a indefinição a respeito de qual equipe irá começar a partida contra o Athletico, na próxima quinta-feira (21), o Inter vive a expectativa da estreia do lateral-esquerdo Dalbert, contratado no início desse mês. Este será o último jogo do Colorado antes da partida de ida da semifinal da Copa Libertadores, contra o Fluminense, no Maracanã, e, caso o técnico Eduardo Coudet resolva poupar Renê, Dalbert pode até iniciar entre os 11 titulares.

O lateral veio para o clube gaúcho de forma gratuita, após ter rescindido seu contrato com a Inter de Milão. Ainda na Itália, a última vez que Dalbert entrou em campo foi há quase 500 dias atrás, em 15 de maio de 2022, quando defendia o Cagliari. Nesta data, o brasileiro sofreu uma ruptura ligamentar no joelho esquerdo e precisou passar por cirurgia, ficando mais de seis meses entregue ao departamento médico do clube italiano.

Desde que chegou ao Beira-Rio, no dia 6 de setembro, o atleta tem participado normalmente dos treinamentos com os companheiros no CT Parque Gigante e, portanto, já está apto para retornar aos gramados. Coudet terá até quarta-feira (20) para definir a utilização ou não do atleta.

A bola rolará para Inter e Athletico às 21h desta quinta-feira, na Arena da Baixada, em Curitiba. O Gramado sintético do clube paranaense é a principal preocupação dos colorados, visto que aumenta o risco de lesões e poderia tirar algum atleta importante dos jogos decisivos pela Libertadores. O grande dilema que o treinador colorado vive está entre poupar ou dar ritmo de jogo aos titulares que, se não começarem o próximo jogo, ficarão mais de 20 dias sem atuar em conjunto antes do confronto com o Fluminense.

Enquanto a equipe masculina do Inter se prepara para as semifinais da principal competição sul-americana de futebol, o time feminino está prestes a iniciar o torneio da modalidade. A Libertadores da América de futebol feminino terá início no dia 5 do próximo mês e, na última sexta-feira (15), as Gurias Coloradas conheceram suas adversárias na fase de grupos do torneio. A equipe alvirrubra ficará no Grupo D, junto com Boca Juniors (ARG), América de Cali (COL) e Nacional (URU). Esta é a primeira vez que o Inter disputa esta competição.