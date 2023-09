Com Vitão e Johnny recuperados, Inter inicia semana dividido entre Brasileiro e Libertadores

Com as atenções divididas entre o Athletico-PR, adversário da próxima quinta-feira (21), pela 24° rodada do Campeonato Brasileiro, e o Fluminense, rival nas semifinais da Libertadores que começarão a ser disputadas na quarta seguinte, o Inter inicia a semana com foco na recuperação de atletas lesionados e reintegração daqueles que foram convocados para a data Fifa de seleções.

Fora dos gramados, nesta quarta-feira (20), começará a comercialização de ingressos para os torcedores colorados que estarão presentes no Rio de Janeiro para o confronto de ida contra o Fluminense. A prioridade será o sócio.

A principal notícia para a torcida é o retorno de Vitão e Johnny. Titulares absolutos de Eduardo Coudet, os atletas estavam desfalcando a equipe nos últimos jogos devido a lesões, porém no sábado já participaram normalmente dos treinos e estão aptos para voltar aos gramados. Com isso, Pedro Henrique é o único jogador ainda no departamento médico.

A utilização de titulares no jogo contra o Furacão será decidida ao longo da semana, principalmente pelo risco de lesões que o gramado sintético da Arena da Baixada oferece. Esta será a última partida do Inter antes da semifinal da Libertadores e a tendencia é de que Chacho preserve titulares.

