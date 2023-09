Aliviado no Brasileirão, Inter volta aos treinos com um olho no Athletico-PR e outro no Fluminense

Com a gana e o ímpeto da Libertadores aparecendo no Campeonato Brasileiro, o Inter respira após a vitória sobre o São Paulo por 2 a 1, na quarta-feira (13), que encerrou o jejum de 10 jogos sem vitórias na competição. O triunfo, primeiro do técnico Eduardo Coudet no Nacional, afasta a equipe da zona de rebaixamento e dá tranquilidade ao grupo para trabalhar durante a semana, de olho no Athletico-PR, na próxima quinta-feira (21).

Depois da folga geral nesta quinta-feira, o plantel colorado se reapresenta do CT Parque Gigante nesta sexta, para uma sequência de treinos pela manhã ao longo do final de semana.

Um dos principais focos da comissão técnica será recuperar o volante Johnny, titular absoluto, que sequer ficou no banco de reservas no duelo com o tricolor paulista, por conta da entorse no tornozelo sofrida antes da parada para a Data Fifa. Além do meio-campista, o zagueiro Vitão, que tem uma lesão muscular na coxa, também espera ter condições de ir a campo.

LEIA MAIS: Inter terá apoio de 4 mil colorados contra o Flu em semifinal no Maracanã

Além deles, o técnico argentino também comemora o retorno de Rochet, Aránguiz e Valencia, que estavam a serviço de suas seleções. O goleiro uruguaio foi, disparado, a ausência mais sentida. Keiller, nervoso, deixou claro a diferença entre os arqueiros em sua falha, quando comentou um pênalti infentil após perder a bola dentro da área. Além dos três jogadores, o atacante Luiz Adriano também retorna, após cumprir suspensão.

Pensando além dos paranaenses, a equipe de Chacho está de olho no confronto com o Fluminense, pela semifinal do torneio continental, no dia 27, no Rio. Resta apenas um jogo para que o foco passe a ser único e exclusivo na classificação para a grande final.

Para esta partida, o Inter informou que a venda de ingressos para os sócios que irão ao Maracanã foi adiada. Prevista para esta quinta-feira, a comercialização dos bilhetes não ocorreu por conta do atraso por parte do adversário, que vem encontrando dificuldades para abrir as vendas no estádio carioca. Com esta indefinição, o clube gaúcho não consegue garantir a ida de seus torcedores. A nova previsão de comércio das entradas está para segunda-feira.