Com segundo tempo de gala, Inter vira sobre o São Paulo e encerra jejum no Brasileirão

Na volta do Campeonato Brasileiro, o Inter deu adeus à seca de vitórias que o preocupava e bateu o São Paulo, no Beira-Rio, pelo placar de 2 a 1, na 23ª rodada da competição. O confronto marcou o primeiro triunfo do técnico Eduardo Coudet no Brasileirão desde que regressou ao Colorado.

O cartão de visitas da partida foi entregue aos dois minutos pelos mandantes, que, exercendo seu tradicional trabalho de pressão alta, roubaram a bola na intermediária, dando condições para Alan Patrick deixar Maurício na cara do goleiro Rafael, que abafou o meia na saída e fez bela defesa.

LEIA MAIS: Inter terá apoio de 4 mil colorados contra o Flu em semifinal no Maracanã

No entanto, o que parecia ser a tentativa alvirrubra de incendiar o confronto se revelou uma faísca, e após o lance de perigo, a partida esfriou. A tímida resposta são-paulina veio com Lucas, aos 15 minutos, quando o camisa 7 subiu livre em cobrança de escanteio, mas cabeceou sem direção.

Com ambas as equipes pecando na criatividade, os visitantes conseguiram chegar novamente aos 40 minutos, com a mesma jogada de bola parada. Wellington Rato cobrou escanteio na cabeça do experiente Calleri, bem posicionado para cabecear na trave de Keiller, que não teria chances de fazer a defesa.

O próprio goleiro do Inter, claramente nervoso no jogo com os pés desde o começo do embate, falhou feio ao errar o domínio de uma bola recuada, e cometeu o pênalti ao ser desarmado por Alisson na entrada da área. Aos 50 minutos da primeira etapa, quem partiu para a bola foi Calleri, que bateu rasteiro no meio, dando chances para o arqueiro colorado, que chegou a tocar com o pé, de maneira insuficiente. 1 a 0 no marcador e intervalo.

Na volta para a etapa complementar, os gaúchos entraram ligados, pressionando e sufocando o adversário. O resultado veio aos 14 minutos, com o Inter empurrando o rival para dentro de sua área. Wanderson cruzou em direção a segunda trave, e na tentativa de afastar, a defesa deixou a bola no pé de Bustos, que fuzilou à queima-roupa o goleiro Rafael, sem chances de defesa.

Logo em seguida, aos 17, Maurício optou pela jogada individual na meia-lua, e finalizou de direita, com força, para ótima defesa do arqueiro tricolor. O time de Coudet se manteve em cima, enérgico e determinado a conseguir a virada. E ela veio dos pés de Renê, em um golaço, que eles assumiram a frente no placar. O lateral-esquerdo arriscou de fora da área, aos 24 minutos, para marcar seu primeiro gol pelo clube.

A resposta dos visitantes chegou com Michel Araujo, que finalizou de bate-pronto uma bola rebatida, parando em Keiller, atento no lance. No entanto, o goleiro colorado não estava em sua melhor noite. Aos 42 minutos, ele tentou encaixar uma bola cruzada, e soltou na marca do pênalti. Para sua sorte, Igor Gomes estava ligado, e afastou para longe.

O árbitro encerrou a disputa aos 53 minutos, em uma reta final sem sustos para o Internacional. Mais tranquilo após encerrar o jejum de vitórias, os gaúchos voltam seu foco para o Athletico-PR, no dia 21, também pelo Brasileirão.

Inter (2) Keiller; Bustos, Hugo Mallo, Mercado (Nico Hernández) e Renê; Gabriel (Rômulo); Mauricio (Igor Gomes), Bruno Henrique (Matheus Dias) e Wanderson; Alan Patrick (Campanharo) e Lucca. Técnico: Eduardo Coudet.

São Paulo (1) Rafael; Rafinha (Nathan), Diego Costa, Beraldo e Caio Paulista (Patrick); Pablo Maia, Alisson, Wellington Rato e Lucas Moura (Michel Araújo); Luciano (Rodrigo Nestor) e Calleri (Pato). Técnico: Dorival Júnior.

Arbitragem: Paulo Cesar Zanovelli da Silva.