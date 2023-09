Inter terá apoio de 4 mil colorados contra o Flu em semifinal no Maracanã

Na quarta-feira, 27 de setembro, Inter e Fluminense começarão a decidir as semifinais da Copa Libertadores, no Estádio Maracanã. A volta está marcada para uma semana depois, no dia 4 de outubro, no Beira-Rio. Por conta de um acordo entre os clubes, serão disponibilizados 4 mil ingressos para as torcidas visitantes e a preferência de compra será para os sócios de ambos os times.

LEIA MAIS: Confira o retrospecto do Inter em semifinais da Libertadores

Para o duelo de ida, a venda de ingressos exclusiva para os sócios colorados será de 14 a 20 de setembro, através da plataforma Mundo Colorado. Do dia 21 ao 26, véspera da partida, será a vez dos não-sócios adquirirem seus bilhetes, mediante disponibilidade. O valor único dos ingressos será de R$ 225,00 e a compra será limitada a uma unidade por CPF.

De acordo com Victor Grunberg, vice-presidente de administração do clube gaúcho, a venda de ingressos diretamente no site Colorado e com preferência para sócios só foi possível devido a uma “excelente relação entre os clubes”, que também foi responsável pela definição dos 4 mil lugares para os visitantes.

“Segundo o regulamento da competição, essa é a previsibilidade máxima de ingressos para o torcedor visitante e, ambos os clubes tem interesse nessa possibilidade por se tratar de um clássico nacional. Prevemos que em poucas horas após o início da venda dos bilhetes, eles já estejam esgotados”, afirma Grunberg.

O Inter deposita a esperança da temporada nestes confrontos que, em caso de sucesso, podem representar um retorno colorado à grande final da maior competição de futebol da América do Sul após 13 anos. O torcedor é visto como essencial para a classificação.

“Este é um momento de grande importância para o clube e ter o torcedor ao nosso lado nos dois jogos será fundamental. Oportunizar essa capacidade ampliada para os colorados no Maracanã e depois terminar a decisão com a nossa torcida, na nossa casa, será um fator chave e decisivo para uma possível classificação”, completa o dirigente.

No jogo da volta, no dia 4 de outubro, no Estádio Beira-Rio, os sócios do Fluminense também terão prioridade e os 4 mil ingressos que serão disponibilizados para os cariocas, custarão os mesmos R$ 225,00. Em ambas as ocasiões, a bola rolará as 21h30min.