De saída do Grêmio, Bitello é anunciado pelo Dínamo Moscou, após longa novela

Após a longa novela entre propostas europeias, o meia Bitello, aos 23 anos, foi anunciado nesta quinta-feira (14) pelo Dínamo Moscou, da Rússia, como novo reforço para a temporada 2023/2024. O jogador assinou contrato até a metade de 2028, em uma transferência de 10 milhões de euros (cerca de R$ 53,3 milhões na cotação atual). Detentor de 70% dos direitos econômicos do atleta, o Grêmio ficará com aproximadamente R$ 37 milhões.

Aos 23 anos, o atleta ruma ao Velho Continente depois de apresentar uma certa resistência em atuar em solo russo. Anteriormente, o Tricolor recebeu uma proposta de 7 milhões de euros do Feyenoord, da Holanda, que o agradou mais. No entanto, a investida holandesa foi recusada pela direção gremista.

Ele encerra sua passagem em Porto Alegre após cinco anos no clube. O camisa 39 chegou em 2018, vindo do Cascavel, dono dos outros 30% de seu passe, para ingressar nas categorias de base. Sua primeira oportunidade como titular foi no Gauchão do ano passado, e desde então, foram 93 jogos disputados, com 19 gols marcados e nove assistências dadas.