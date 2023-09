Grêmio embarca para São Paulo em busca de seis pontos no Brasileirão

Com o retorno do Campeonato Brasileiro cada vez mais próximo, o Grêmio embarca para São Paulo nesta quarta-feira (13), de olho nos dois confrontos consecutivos que terá em solo paulista. O primeiro, nesta quinta, será contra o Bragantino, às 21h30min, pela 23ª rodada da competição, no estádio Nabi Abi Chedid. Já o segundo será frente ao Corinthians, nesta segunda, em jogo atrasado da 15ª rodada.

Nesta sequência, o técnico Renato Portaluppi busca manter os bons resultados conquistados em casa, antes da para a Data Fifa. Atual terceiro colocado na tabela, o Tricolor precisa reverter o retrospecto negativo como visitante na competição, caso queira alçar voos maiores. Ao longo do torneio, foram apenas três vitórias em 11 duelos.

O clube montará sua base em Atibaia, para preservar ao máximo a condição física de seus atletas, evitando deslocamento em excesso pelo estado. A operação conjunta para estes dois jogos contará com a reapresentação dos jogadores que estão a serviço de suas seleções.

Os meias Villasanti e Carballo são esperados pelo comandante celeste nesta quarta-feira, para reforçar a equipe. No entanto, o primeiro não deve começar jogando contra o Massa Bruta, devido ao desgaste sofrido a serviço da seleção paraguaia. O segundo, por sua vez, é reserva no Uruguai e tende a estar disponível. Já o goleiro Gabriel Grando, que estava servindo a seleção brasileira pré-olímpica, retornou antecipadamente após a partida contra a seleção marroquina ser cancelada, e será titular.

Além do arqueiro, Bitello também estava a serviço da Canarinho, mas não irá regressar ao grupo. O meia está acertado com o Dínamo Moscou, da Rússia, e deve ter sua transferência oficializada em breve. O acordo entre gaúchos e europeus foi de uma transferência no valor de 10 milhões de euros, com o salário de R$ 700 mil mensais para o atleta de 23 anos.

Nesta quarta-feira, antes do embarque, a equipe gremista realiza seu último treino no CT Luiz Carvalho, pela manhã, com o aquecimento aberto para a imprensa, e o restante da atividade, focada em aspectos táticos, com os portões fechados.

Quem deve ser ausência são os defensores Geromel e Cuiabano, que não vem treinando no gramado, se limitando a trabalhos físicos na academia. Enquanto o zagueiro está se recuperando de uma lesão muscular na coxa esquerda, o lateral-esquerdo andou sofrendo com dores musculares, e deve ser preservado.