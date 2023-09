Grêmio encaminha a saída do relutante Bitello para o futebol russo

Após uma longa novela na janela de transferências, o Grêmio está próximo de acertar a saída do meio-campista Bitello, de 23 anos, que deve rumar, relutantemente, ao Dínamo Moscou, da Rússia. Inicialmente, a vontade do jogador era de se transferir para o Feyenoord, tradicional equipe do futebol holandês. No entanto, a proposta de 7 milhões de euros não agradou o Tricolor, que brecou a saída do camisa 39.

Agora, os russos adentraram as negociações com 10 milhões de euros postos na mesa, valor que agrada a direção gremista. Detentor de 70% dos direitos econômicos do atleta, o clube espera que a transação se concretize nesta terça-feira (12), quando o meia retorna à capital gaúcha, após servir a seleção brasileira pré-olímpica.

O desfecho positivo, mesmo com o desejo do jogador de jogar em outro lugar, deverá ocorrer por conta da alta proposta salarial feita pelos russos. Em Porto Alegre, Bitello recebe cerca de R$ 70 mil mensais, condizentes com o contrato de quem a recém foi promovido das categorias de base. No Dínamo, ele ganharia dez vezes mais, no valor de R$ 700 mil por mês, além de um bônus a cada vitória, na casa dos R$ 45 mil.