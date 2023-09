Grêmio treina focado no Bragantino para se aproximar dos líderes

Com o objetivo de se aproximar do líder Botafogo (51 pontos) e ultrapassar o vice Palmeiras (41), o Grêmio realizou um treinamento neste domingo (10). Com portões abertos no Centro de Treinamento Luiz Carvalho, o técnico Renato Portaluppi treinou fundamentos como finalizações, trocas de passes e cruzamento. Na quinta-feira (14), o Tricolor gaúcho que ocupa a terceira posição com 39 pontos enfrenta o Bragantino, às 21h30min, em Bragança Paulista. Além da partida contra o time paulista, o Grêmio terá um jogo atrasado contra o Corinthians na próxima segunda-feira (18).

O treino deste domingo, que seria realizado na Arena, para os associados que mantiveram em dias suas mensalidades durante a pandemia, acabou ocorrendo no CT Luiz Carvalho. O técnico Renato Portaluppi comandou uma sequência de trabalhos focado na partida diante do Bragantino, válido pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. Após o aquecimento com circuitos de exercícios físicos baseados no arranque e na velocidade, o grupo foi dividido em três partes que se revezaram em distintos movimentos: arremates, jogadas de fundo de campo com cruzamentos para atacantes e defensores e uma disputa com mini arcos priorizando a manutenção da posse de bola e o raciocínio rápido.

Na parte final, o técnico Renato Portaluppi comandou um coletivo em dois terços do campo, mas sem indicativo de time para quinta-feira. O zagueiro Pedro Geromel, retornando de lesão muscular, correu em volta do gramado. O grupo volta a treinar na manhã desta segunda-feira (11), no CT Luiz Carvalho.