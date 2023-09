Caxias cai na semi da Série D e Juventude e São José tropeçam na B e C do Brasileiro

Mesmo com a primeira divisão do futebol brasileiro paralisada para a Data Fifa, as divisões inferiores seguiram normalmente neste final de semana. Para os gaúchos, os resultados não foram positivos e Caxias, Juventude e São José perderam suas partidas. Todos os jogos ocorreram no domingo (10).

Pela Série B, o Juventude viajou até Goiânia, onde enfrentou o Atlético-GO, no Estádio Antônio Accioly, pela 27° rodada da competição. A equipe da serra iniciou o jogo sonhando com o ingresso no G-4 do torneio, porém foi envolvido pelos goianos e perdeu por 3 a 0. Os gols da partida foram marcados por Gustavo Coutinho, Luiz Fernando e Baralhas (ex-Inter) e agora o Juventude está na 7° posição com 44 pontos - 1 a menos que o Novorizontino, quarto colocado.

Na terceira divisão, o São José perdeu mais uma. Em Ponta Grossa, no Paraná, os porto-alegrenses perderam para o Operário por 2 a 0, com gols de Dudu Scheit e Tréllez, e ficaram para trás nas duas primeiras rodadas do quadrangular final do torneio, com zero pontos em seis disputados. Restando quatro jogos para o fim dessa etapa, o São José está há 3 pontos do segundo colocado e agora se prepara para enfrentar o São Bernardo no Estádio Passo D'Areia.

Na Série D, o Caxias perdeu por 1 a 0 para o Ferroviário, em Fortaleza, e deu adeus a competição nas semifinais. A eliminação veio uma semana após o time grená conquistar a promoção a Série C e, portanto, não estraga a temporada dos gaúchos. Em campo, o gol solitário foi marcado por Ciel, nos acréscimos, após o árbitro Leonardo Willers Lorenzatto anular três gols dentro dos 90 minutos. Depois do gol dos cearenses, formou-se uma grande confusão por parte dos atletas do Caxias, que protestaram contra a arbitragem. Na briga, o técnico Gérson Gusmão e outros três atletas foram expulsos.