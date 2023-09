Peru x Brasil, pelas Eliminatórias, terá transmissão ao vivo na TV aberta

Embalado pela goleada de 5 a 1 sobre a Bolívia, na abertura das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026, o Brasil volta a campo nesta terça-feira (12), para enfrentar a seleção do Peru, pela segunda rodada da competição, no Estádio Nacional, em Lima, às 23h. A partida terá transmissão de RBS TV e SporTV.

LEIA MAIS: Neymar marca contra Bolívia e se torna maior artilheiro da Seleção

O confronto será o segundo de Fernando Diniz no comando da Canarinho, e após um cartão de visitas invejável, o treinador busca repetir o feito fora de casa. A tendência é de que ele repita a escalação do último jogo. Sem desfalques e confiante pela boa exibição, a seleção deve manter o estilo de jogo. Do outro lado, o Peru chega em busca de sua primeira vitória. Na estreia, a equipe empatou sem gols com o Paraguai.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:

Peru - Gallese; Aldo Corzo, Alexander Callens, Luis Abram, Marcos López; Renato Tapia, Yotún; Andy Polo, Sergio Peña, André Carrillo; Paolo Guerrero. Técnico: Juan Maximo Reynoso.

Brasil - Ederson; Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Renan Lodi; Casemiro, Bruno Guimarães; Rodrygo, Neymar e Raphinha; Richarlison. Técnico: Fernando Diniz.

Arbitragem: Fernando Rapallini, auxiliado por Diego Bonfa e Facundo Rodríguez. No VAR, estará German Delfino.

Serviço Peru x Brasil

Horário: 23h;

Local: Estádio Nacional do Peru;

Transmissão: RBS TV e SporTV.