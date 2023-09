Brasileiro Marcus D'Almeida vence Copa do Mundo de tiro com arco

O brasileiro Marcus D'Almeida, venceu, na madrugada desta segunda-feira (11), a final da Copa do Mundo de tiro com arco, disputada na cidade de Hermosillo, no México.

O carioca de 25 anos, número um no ranking mundial, venceu na decisão Lee Woo Seok, da Coreia do Sul, pelo placar de 6 a 4, e celebrou o título que na modalidade só fica atrás em importância ao do Mundial e ao dos Jogos Olímpicos.

O torneio é composto por quatro etapas preliminares que servem como classificatórias para a disputa final, que reúne os oito melhores arqueiros do mundo. D'Almeida já havia vencido a etapa disputada em Xangai, na China, em maio deste ano.

Ao vencer na final o sul-coreano, o brasileiro devolveu a derrota que havia sofrido na etapa da Copa do Mundo disputada há um mês, em Paris. "Não estou pensando em vingança. Cada momento é especial e preciso aproveitar ao máximo", disse D'Almeida após a vitória.

Para chegar à final na cidade mexicana, o brasileiro deixou pelo caminho Dan Olaru, da Moldávia, por 6 a 2, e o italiano Mauro Nespoli, vice-campeão olímpico, por 6 a 5.

Bronze no Mundial, em agosto, D'Almeida está classificado para a disputa dos Jogos Olímpicos de Paris, em 2024. Na última edição dos Jogos, realizada em 2021, em Tóquio, ele ficou na nona colocação, melhor resultado de um brasileiro na história olímpica do tiro com arco.

O atleta também conquistou em 2021 a medalha de prata no Mundial de tiro com arco, perdendo a final para o sul-coreano Kim Woo-jin.