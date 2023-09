Copa do Mundo de Vela 2023 tem local das finais definido; Brasil já está nas oitavas

O local das finais da Copa do Mundo de Vela 2023 está definido: os playoffs acontecem entre os dias 10 de novembro e 3 de dezembro de 2023 nas Ilhas Canárias, na Espanha. As informações são da Star Sailors League (SSL) e da Sailing Athletes Foundation (SAF).

As Ilhas Canárias são um arquipélago espanhol ao largo da costa noroeste da África, com ventos ideais para prática de vela, sol e temperaturas em torno de 20°C durante o período de realização da prova. A fase final da competição estava prevista para acontecer em novembro de 2022, em Bahrein, mas a organização decidiu adiar o evento para não colidir com o calendário de atletas que estavam confirmados para a disputa pelo título.

Seleção Brasileira, ou SSL Team Brazil, já está classificada para as oitavas-de-final e estará sob o comando do cinco vezes medalhista olímpico Robert Scheidt. A equipe contará com as bicampeãs olímpicas Martine Grael e Kahena Kunze ( Rio 2016 Tóquio 2021 , ou SSL Team Brazil, já está classificada para ase estará sob o comando do cinco vezes medalhista olímpico Robert Scheidt. A equipe contará com as bicampeãs olímpicas Martine Grael e Kahena Kunze (), além de outros nomes de destaque da modalidade.

Serão 40 equipes competindo nas finais da SSL Gold Cup, incluindo as 24 melhores nações de vela do mundo no Ranking SSL, além de 16 equipes que passaram pela série de qualificação realizada de maio a julho de 2022.

A competição acontece em formato inspirado na Copa do Mundo de Futebol, com disputa entre nações que se enfrentam em eliminatórias para definir a campeã mundial. Na SSL Gold Cup, cada equipe é formada por 11 velejadores, com 8 a 10 atletas a bordo, que competem em condições iguais no barco SSL 47, um veleiro com desempenho de 14 metros fornecido pela organização do evento.

O SSL Team Brazil